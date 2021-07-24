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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Владислав Назаров, Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Алексей Лунев
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Материалы

Ростов - Динамо

23.07.2021, Пятница, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 1 тур Ростов - Динамо
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
16 тур
28 ноября, суббота 19:00 Ростов 4:1 Динамо
3 тур
19 августа, среда 19:00 Динамо 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 16:30 Динамо 2:1 Ростов
11 тур
28 сентября, суббота 16:30 Ростов 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
10 мая, пятница 14:00 Динамо 0:0 Ростов
14 тур
10 ноября, суббота 19:00 Ростов 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 14:00 Динамо 2:0 Ростов
5 тур
9 августа, среда 20:00 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
21 сентября, среда 14:00 Динамо 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 19:30 Динамо 1:3 Ростов
14 тур
2 ноября, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 2:2 Динамо
1 тур
3 августа, воскресенье 16:30 Динамо 7:3 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 19:00 Ростов 2:3 Динамо
7 тур
1 сентября, воскресенье 20:15 Динамо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 18:30 Динамо 1:0 Ростов
8 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:2 Динамо
2 тур
19 марта, суббота 16:15 Динамо 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Динамо 1:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
6 ноября, суббота 18:30 Ростов 1:1 Динамо
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Динамо 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:1 Динамо
4 тур
11 апреля, суббота 17:00 Динамо 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 16:15 Ростов 0:0 Динамо
14 тур
23 июня, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
17 апреля, понедельник 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 23 июля 2021, 22:00

    Такого не ожидал. Ростов никакой!

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Fusballer 23 июля 2021, 22:07

    ... даже дома

    1
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    Рейтинг: +5940

    ySS > Fusballer 23 июля 2021, 22:15

    По весне мы, какие, после пенальки-то не отыгрались...

    0
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    Рейтинг: +5940

    ySS 23 июля 2021, 21:58

    Что сказать, и в прошлом сезоне отыгрываться у Динамо мало у кого получалось.
    Ростов не решил главную задачу - не пропустить.
    Качество игры соответствовало началу сезона

    2
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    Рейтинг: +5940

    ySS 23 июля 2021, 21:36

    На фоне Динамо Ростов гораздо слабее готов к сезону.
    Посмотрим на концовку

    2
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    Рейтинг: +733

    xrrrx 23 июля 2021, 21:36

    вот тебе и тренер сборной

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > xrrrx 23 июля 2021, 22:05

    Карпин не подготовил Ростов, поэтому он и ушел в сборную

    1
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    Рейтинг: +133

    fanfckrasnodar 23 июля 2021, 21:29

    Динамо молодцы.

    2
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 23 июля 2021, 20:48

    Зачем такая команда играет в РПЛ???????????????

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    Рейтинг: +3937

    minaev23 23 июля 2021, 20:47

    Ростов бл........ть что это !!!!!!!!!!!!!!!!

    1
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 23 июля 2021, 20:35

    Что творит молодёжь!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > neim 23 июля 2021, 22:00

    Да, у нас периодически появляются "самородки", но потом превращаются в средних игроков. Хочется, 18-20-летние были бы уже стабильными игроками основы и играли на высоком уровне, не только в клубах, но и в сборной.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 23 июля 2021, 20:35

    Тюкавин! Офигеть!

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    Fusballer 23 июля 2021, 20:25

    Захарян красава! И комбинация отличная! Гол есть, ждём продолжения!

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