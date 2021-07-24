Ростов - Динамо

Такого не ожидал. Ростов никакой!
|16 тур
|28 ноября, суббота
|19:00
|Ростов
|4:1
|Динамо
|3 тур
|19 августа, среда
|19:00
|Динамо
|2:0
|Ростов
|17 тур
|23 ноября, суббота
|16:30
|Динамо
|2:1
|Ростов
|11 тур
|28 сентября, суббота
|16:30
|Ростов
|3:0
|Динамо
|25 тур
|26 апреля, воскресенье
|16:00
|Ростов
|2:2
|Динамо
|1 тур
|3 августа, воскресенье
|16:30
|Динамо
|7:3
|Ростов
|22 тур
|30 марта, суббота
|18:30
|Динамо
|1:0
|Ростов
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:0
|Динамо
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:1
|Динамо
|4 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Динамо
|1:0
|Ростов
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Динамо
|5 тур
|17 апреля, понедельник
|00:00
|Динамо
|0:1
|Ростов
|24 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|2:1
|Ростов
|9 тур
|21 мая, суббота
|18:30
|Ростов
|0:3
|Динамо
|27 тур
|26 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Динамо
|6 тур
|7 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|5:0
|Ростов
|25 тур
|23 сентября, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Динамо
|11 тур
|26 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
вот тебе и тренер сборной
Карпин не подготовил Ростов, поэтому он и ушел в сборную
Динамо молодцы.
Что творит молодёжь!