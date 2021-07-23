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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 23 июля 2021
Ростов
23.07.2021, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
20'
А. Захарян
33'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
90'
+5
Желтая карточка
И. Ордец
90'
+3
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
А. Захарян
84'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Тюкавин
83'
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Лесовой
Замена
А. Гигович
️️️️
Д. Глебов
82'
Замена
А. Лангович
️️️️
Д. Терентьев
80'
75'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Н. Моро
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Сухомлинов
59'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Полоз
58'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Х. Байрамян
58'
48'
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
40'
33'
ГОЛ! 0:2!
К. Тюкавин
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Захарян
Пас отдал
С. Шиманьски
5'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
13
Калинин
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
43
Терентьев
15
Глебов
42
Хашимото
7
Полоз
19
Байрамян
8
Сухомлинов
27
Комличенко
4-1-2-2-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
2
Бальбуэна
18
Ордец
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
88
Лесовой
23
Захарян
17
Шиманьски
70
Тюкавин
43
Терентьев
87
Лангович
87
Лангович
43
Терентьев
7
Полоз
9
Фольмер
9
Фольмер
7
Полоз
15
Глебов
8
Гигович
8
Гигович
15
Глебов
8
Сухомлинов
10
Мамаев
10
Мамаев
8
Сухомлинов
19
Байрамян
11
Альмквист
11
Альмквист
19
Байрамян
6
Моро
50
Кутицкий
50
Кутицкий
6
Моро
70
Тюкавин
9
Н'Жи
9
Н'Жи
70
Тюкавин
23
Захарян
7
Скопинцев
7
Скопинцев
23
Захарян
88
Лесовой
44
Игбун
44
Игбун
88
Лесовой
Остались в запасе
Ростов
Динамо
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Ростов - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Алексей Лунев
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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