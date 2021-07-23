Журналист Романо: «Тоттенхэм» договорился с лучшим защитником Серии А Ромеро. «Аталанта» отпустит его за 55 миллионов

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро близок к переходу в «Тоттенхэм».
По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб договорился с лучшим защитником прошлого сезона Серии А о контракте до 2026 года.
«Аталанта» продаст игрока не менее чем за 55 миллионов евро с учетом бонусов.
- Ромеро провел 42 матча за «Аталанту» в минувшем сезоне, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Он выиграл Кубок Америки-2021 вместе с Аргентиной.
- Защитника включили в символическую сборную турнира.
Источник: твиттер Фабрицио Романо