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    «90% зарплаты отдаем игрокам, остальное – налоги». «Рубин» – об обвинениях в вымогательстве зарплаты у Рамиреса

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал обвинения украинского журналиста Игоря Бурбаса в вымогательстве зарплаты у игроков.

    По его словам, нападающий словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался переходить в «Рубин» из-за требования клуба отдать половину официальной месячной зарплаты.

    «В «Рубин» венесуэльца не взяли якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть другая версия. Игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – в «Рубине» это обычная практика», – написал Бурбас в твиттере.

    «Обычная практика в казанском «Рубине» – это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное – налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе 21-й век. Просто смешно на это реагировать.

    Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», – ответил Яровинский.

    • Рамирес – лучший бомбардир этого чемпионата Словакии с 16 голами в 29 матчах.
    • Он провел 1 матч за сборную Венесуэлы.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

    Журналист Бурбас: Рамирес не перешел в «Рубин», потому что не захотел отдавать половину зарплаты

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2021 12:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 14 часов назад

      РПЛ устроила низкий уровень налога и к нам едут легионеры-пенсионеры, мы думаем это "уголь" для "отопления", а это уже "шлак".

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      Рейтинг: +12569

      Skull_Boy 14 часов назад

      Да тут все ясно хохлы больше предложили по ЗП и он просто не знал, как отмазаться, а тут и фейк новости заработали, хохлы же

      1
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      Рейтинг: -280

      kadim > Skull_Boy 13 часов назад

      Та не он посмотрел на помойку в которую его пригласили и выбрал цивилизованую страну

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      Рейтинг: +7101

      Cleaner > kadim 13 часов назад

      Из цивилизованной Словакии он приехал туда, куда Вы сказали.)

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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus 14 часов назад

      10% налога, это по какому кодексу?

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      Рейтинг: +12569

      Skull_Boy > Боцман59rus 14 часов назад

      Временно проживающие в стране иностранцы вносят 22% от дохода в 1,15 млн рублей и 10% сверх этой суммы как пенсионный взнос и примерно 25 тысяч рублей как соцстрахование (сверх дохода в 865 тысяч рублей страховые взносы не начисляются). Плюс к этому взносы на травматизм – процент от 0,5 от до 8,5% (например, известно, что суммарные взносы «Зенита» на травматизм в 2013 году составляли 6 млн рублей). Нужно уточнить, что иностранные футболисты считаются налоговыми резидентами, так как находятся в стране не менее 183 календарных дней за 12 месяцев. А это значит, что они платят налоги по ставке 13%.

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      Рейтинг: +12569

      Skull_Boy > Боцман59rus 14 часов назад

      А если брать топ-5, то там минимум в Англии 45% от ЗП, а потолок в Испании 52-55%

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      Рейтинг: +15511

      JTherry > Skull_Boy 7 часов назад

      с января этого года в России увеличили налог до 15% c годовой зарплаты свыше 5 лимонов рублей, все что до этой суммы - облагается налогом в 13%...

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