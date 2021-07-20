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  • «90% зарплаты отдаем игрокам, остальное – налоги». «Рубин» – об обвинениях в вымогательстве зарплаты у Рамиреса

«90% зарплаты отдаем игрокам, остальное – налоги». «Рубин» – об обвинениях в вымогательстве зарплаты у Рамиреса

20 июля 2021, 12:51
6

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал обвинения украинского журналиста Игоря Бурбаса в вымогательстве зарплаты у игроков.

По его словам, нападающий словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался переходить в «Рубин» из-за требования клуба отдать половину официальной месячной зарплаты.

«В «Рубин» венесуэльца не взяли якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть другая версия. Игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – в «Рубине» это обычная практика», – написал Бурбас в твиттере.

«Обычная практика в казанском «Рубине» – это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное – налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе 21-й век. Просто смешно на это реагировать.

Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», – ответил Яровинский.

  • Рамирес – лучший бомбардир этого чемпионата Словакии с 16 голами в 29 матчах.
  • Он провел 1 матч за сборную Венесуэлы.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Журналист Бурбас: Рамирес не перешел в «Рубин», потому что не захотел отдавать половину зарплаты

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1626775211
10% налога, это по какому кодексу?
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Skull_Boy
1626775499
Да тут все ясно хохлы больше предложили по ЗП и он просто не знал, как отмазаться, а тут и фейк новости заработали, хохлы же
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vladimir-7
1626778166
РПЛ устроила низкий уровень налога и к нам едут легионеры-пенсионеры, мы думаем это "уголь" для "отопления", а это уже "шлак".
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