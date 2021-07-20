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    Агент Лунева: «Зенит» сделал 5-6 предложений. Мы ничего не просили»

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунeва, объяснил, почему голкипер не продлил контракт с «Зенитом».

    «Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас – Андрея, меня – все это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?

    «Зенит» сделал пять-шесть предложений. За столом переговоров сидели Александр Медведев, Елена Илюхина и Денис Сарсания», – сказал Смирнов.

    • Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне он пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Рыночная стоимость Лунева – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2021 12:38
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3801

      ziborock 6 часов назад

      Лунев молодец, не стал унижаться перед Газпромом! Градецкий?! Не такой уж он и суперворотчик! С Бельгийцами автогол со штангой соорудил на Евро!

      0
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Мы ничего не просили, хотим сидеть на лавке, но в Хермании!

      0
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      Рейтинг: +7101

      Cleaner 13 часов назад

      Скупой платит дважды... Это я про Зенит.

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      Рейтинг: +9052

      Вомбат > Cleaner 9 часов назад

      Скупой Зенит заплатил за Малкома 40 млн, а за Вендела 20. Да и с Кузяевым в аналогичной ситуации Зенит договорился. По Луневу договориться не вышло не из-за скупости, а только потому что он предпочел лавку в Байере. Наверное надеется вытеснить Градецкого, наивный.

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      Рейтинг: +8653

      alp 14 часов назад

      ну пусь полернет немецкую лавку

      1
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      Рейтинг: +614

      SanInstructor > alp 14 часов назад

      так и будет, ведь там основной Градецкий

      0
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      Рейтинг: +7101

      Cleaner > SanInstructor 13 часов назад

      Всякое случается. Ян Облак тоже лавку полировал, однако именно случай вывел его в лучшие вратари мира.

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      Рейтинг: +478

      mama1991 14 часов назад

      е б а т ь житуха.... сидит мячелов в кабинете. не врач и комбайнер, не электрик высоковольтник, который если на аварию ночью в дождь не поедет, то мы обезьянами станем без света, и вот сидит мячелов и спрашивает про бонусы..... бле в а ть охото....

      6
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      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > mama1991 14 часов назад

      Тиктокеры, топ-модели, артисты и спортсмены - вот самые прибыльные профессии) Мир очень давно сошёл с ума, давно пора привыкнуть.

      3
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > Spirit_78 14 часов назад

      Все уже привыкли и на них забили х....

      1
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      Рейтинг: +3223

      raritet > mama1991 13 часов назад

      Думаю, будь он комбайнером, остались бы мы без хлеба, будь высоковольтником - давно по пьяни слетел бы со столбов и ни света , ни Лунева, а уж если врач, то просто страшно подумать- он тебе делает операцию и спрашивает про Бонусы....

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      Рейтинг: +3247

      Алехсбургер. > mama1991 13 часов назад

      ффуфф..еле успел прибежать со своей лопатой дерьма на вентилятор..)
      Присоединяюсь к законному брюзжанию.)
      Кругом п.идары,а работать некому.
      не,ну по идее,они должны приносить радость и гордость своей игрой.
      Ни того,ни другого..

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      Рейтинг: +478

      mama1991 > raritet 12 часов назад

      )))))))))

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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 15 часов назад

      Избавились и ладно, пора забыть!

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      Рейтинг: +7851

      САДЫЧОК > paracetamol 15 часов назад

      Для Лиги Чемпионов нет вратаря и нападающего , вместо Дзюбы.

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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > САДЫЧОК 14 часов назад

      Вместо Дзюбы купят Соболева, он там как на пересылке выжидает.

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      Рейтинг: +7101

      Cleaner > paracetamol 13 часов назад

      Забыть не получится. Не пойдет игра у Кержакова - будете локти кусать. Ну и два вратаря в составе клуба, который будет играть в ЛЧ это не серьезно. А вдруг травма? НЕ НА ТОМ Зенит СЭКОНОМИТЬ решил...

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