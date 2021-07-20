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  • Агент Лунева: «Зенит» сделал 5-6 предложений. Мы ничего не просили»

Агент Лунева: «Зенит» сделал 5-6 предложений. Мы ничего не просили»

20 июля 2021, 12:38
8

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунeва, объяснил, почему голкипер не продлил контракт с «Зенитом».

«Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас – Андрея, меня – все это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?

«Зенит» сделал пять-шесть предложений. За столом переговоров сидели Александр Медведев, Елена Илюхина и Денис Сарсания», – сказал Смирнов.

  • Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
  • В прошлом сезоне он пропустил 14 голов в 13 матчах.
  • Рыночная стоимость Лунева – 5 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Лунев Андрей
Комментарии (8)
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paracetamol
1626774941
Избавились и ладно, пора забыть!
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alp
1626776626
ну пусь полернет немецкую лавку
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paracetamol
1626795715
Мы ничего не просили, хотим сидеть на лавке, но в Хермании!
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ziborock
1626805331
Лунев молодец, не стал унижаться перед Газпромом! Градецкий?! Не такой уж он и суперворотчик! С Бельгийцами автогол со штангой соорудил на Евро!
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