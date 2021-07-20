Агент Лунева: «Зенит» сделал 5-6 предложений. Мы ничего не просили»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунeва, объяснил, почему голкипер не продлил контракт с «Зенитом».

«Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас – Андрея, меня – все это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?

«Зенит» сделал пять-шесть предложений. За столом переговоров сидели Александр Медведев, Елена Илюхина и Денис Сарсания», – сказал Смирнов.