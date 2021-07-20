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  • Дивеев – о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать. Поэтому и не удивил»

Дивеев – о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать. Поэтому и не удивил»

20 июля 2021, 09:41
9

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свое высказывание о нападающем Ромелу Лукаку после поражения от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.

В том матче Лукаку оформил дубль, а Дивеев высказался об игре форварда: «Ничего особенного. Не такая уж мощь».

«Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», – сказал Дивеев.

  • Для Дивеева это был первый Евро.
  • Он провел 3 матча на турнире.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Россия Бельгия ЦСКА Интер Лукаку Ромелу Дивеев Игорь
Комментарии (9)
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Plyash
1626764663
Идиот.Удивить должен был ты,но не удивил.Мы и не сомневались.
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сутулая собака и лисы
1626765440
Лукаку хорошо сделал свою работу, а вот Дивеев как раз таки не удивил.
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житель СПб
1626766010
Печально, что у наших футболистов ни головы нет, ни желания играть...
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НИКиколай
1626768833
Игорь лучше бы думал как играть и развиваться,а то деградирует,и стал в сетях себя больше позиционировать...,чем в футболе прогрессировать....
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BRO_football
1626770158
Знал и ничего не сделал.
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Боцман59rus
1626771688
- все бегают, кроме вас.))) повод задуматься. Надеюсь обрежут вам контракты, до покупок продуктов в Ленте, можент тогда забегаете и на европу обратите внимание
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Oldtrafford83
1626781989
Иди лучше тренируйся!!!
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zigbert
1626806298
Сказал конечно не подумав о последствиях своих слов.
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ItalianFootball
1626858531
Аааа, я понял, он должен был из цилиндра кролика достать чтобы удивить Игорёху)))) Ясно, не удивил, но размотал на слэнге, деклассировал (если класс был) и так далее.
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