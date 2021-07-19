Дивеев – о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать. Поэтому и не удивил»

- все бегают, кроме вас.))) повод задуматься.
Надеюсь обрежут вам контракты, до покупок продуктов в Ленте, можент тогда забегаете и на европу обратите внимание
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свое высказывание о нападающем Ромелу Лукаку после поражения от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.
В том матче Лукаку оформил дубль, а Дивеев высказался об игре форварда: «Ничего особенного. Не такая уж мощь».
«Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», – сказал Дивеев.
- Для Дивеева это был первый Евро.
- Он провел 3 матча на турнире.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.