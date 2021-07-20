Дивеев – о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать. Поэтому и не удивил»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свое высказывание о нападающем Ромелу Лукаку после поражения от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.

В том матче Лукаку оформил дубль, а Дивеев высказался об игре форварда: «Ничего особенного. Не такая уж мощь».

«Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», – сказал Дивеев.