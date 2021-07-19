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    Дивеев – о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать. Поэтому и не удивил»

    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свое высказывание о нападающем Ромелу Лукаку после поражения от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.

    В том матче Лукаку оформил дубль, а Дивеев высказался об игре форварда: «Ничего особенного. Не такая уж мощь».

    «Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», – сказал Дивеев.

    • Для Дивеева это был первый Евро.
    • Он провел 3 матча на турнире.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +24088

      Боцман59rus 5 минут назад

      - все бегают, кроме вас.))) повод задуматься.
      Надеюсь обрежут вам контракты, до покупок продуктов в Ленте, можент тогда забегаете и на европу обратите внимание

      0
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      Рейтинг: +10099

      BRO_football 31 минуту назад

      Знал и ничего не сделал.

      1
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      Рейтинг: +264

      НИКиколай 53 минуты назад

      Игорь лучше бы думал как играть и развиваться,а то деградирует,и стал в сетях себя больше позиционировать...,чем в футболе прогрессировать....

      0
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      Рейтинг: +20975

      bset 1 час назад

      Лучше тогда вообще никак не комментировать результат. А то получается, что ты его вдоль и поперек знал, но ничего не сделал. Вывод - ты слишком слаб как футболист, чтобы даже обладая достаточным знанием что-то противопоставить другому игроку.

      2
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      Рейтинг: +523

      GammiD > bset 7 минут назад

      Тренер нужен был, который правильно игроков расставить и установку даст, можно было с Лукаку и ко играть. То что Лукаку как танк прет это и до матча понятно было. Без тренера тяжело играть в футбол сейчас.

      0
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      Рейтинг: +8201

      житель СПб 1 час назад

      Печально, что у наших футболистов ни головы нет, ни желания играть...

      3
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      Рейтинг: +222

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      Лукаку хорошо сделал свою работу, а вот Дивеев как раз таки не удивил.

      2
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      Рейтинг: +6741

      playsh 2 часа назад

      Идиот.Удивить должен был ты,но не удивил.Мы и не сомневались.


      5
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 2 часа назад

      Дивеев решил напомнить о своих ГЛУПЫХ словах про Лукаку? Это ГЛУПОЕ решение. Спрятался бы и сидел тише воды ниже травы, чтобы все забыли о тех словах. Но даже на это ума не хватает...(

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