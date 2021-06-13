Дивеев – о Лукаку: «Ничего особенного. Не такая уж мощь»

Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Накануне в матче Евро-2020 он забил россиянам два гола.

– Лукаку – машина?

– Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться.

Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация – 100 процентов. Но в плане игры – ничего особенного.

Россия идет в группе последней.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

Для Дивеева это дебютный Евро.

Дивеев – лучший игрок сборной России в матче с Бельгией по балансу единоборств. У Дзюбы он отрицательный