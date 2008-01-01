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    Дивеев – о Лукаку: «Ничего особенного. Не такая уж мощь»

    Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Накануне в матче Евро-2020 он забил россиянам два гола.

    – Лукаку – машина?

    – Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться.

    Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация – 100 процентов. Но в плане игры – ничего особенного.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Для Дивеева это дебютный Евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2939

      Oldtrafford83 3 секунды назад

      Какие же вы тупари,после 0-3 должны молчать и делать выводы, а не языком трепать,только на это и способны,стыдно за вас!!!

      0
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      Рейтинг: +9850

      BRO_football 11 минут назад

      Ничего особенного, только вот когда Лукаку появлялся в российской штрафной, защитники с ним ничего не смогли сделать.

      0
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      Рейтинг: +1821

      morgan59 16 минут назад

      Лукаку о Дивееве:" А кто это, я го на поле не видел".

      2
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      Рейтинг: +1158

      Benifacto 16 минут назад

      да я бы его раз на раз, да вы видели... он первый.....начал....
      WTF????мальчик вы домой летите.....успокойся уже....

      1
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      Рейтинг: +4675

      Fusballer 19 минут назад

      Ничего особенного - только забил вам двушечку.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1158

      Benifacto > Fusballer 13 минут назад

      нефьспотефЪ

      0
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