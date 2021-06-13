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Дивеев – о Лукаку: «Ничего особенного. Не такая уж мощь»

13 июня 2021, 10:57
48

Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Накануне в матче Евро-2020 он забил россиянам два гола.

– Лукаку – машина?

– Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться.

Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация – 100 процентов. Но в плане игры – ничего особенного.

  • Россия идет в группе последней.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • Для Дивеева это дебютный Евро.

Дивеев – лучший игрок сборной России в матче с Бельгией по балансу единоборств. У Дзюбы он отрицательный

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Интер ЦСКА Лукаку Ромелу Дивеев Игорь
Комментарии (48)
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Fusballer
1623571375
Ничего особенного - только забил вам двушечку.
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morgan59
1623571513
Лукаку о Дивееве:" А кто это, я го на поле не видел".
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BRO_football
1623571853
Ничего особенного, только вот когда Лукаку появлялся в российской штрафной, защитники с ним ничего не смогли сделать.
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Oldtrafford83
1623572521
Какие же вы тупари,после 0-3 должны молчать и делать выводы, а не языком трепать,только на это и способны,стыдно за вас!!!
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порт
1623572895
Нам бы такого" ничего особенного"
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Юра мы всеPro
1623573217
В том и дело, что это *ниче особенна* играя на 50% своих возможностей, делал вас смешными, как детей возил. Задумайся над этим и не излагай свои мысли вслух, получается даже хуже, чем в футбол играть
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insider_retro
1623576111
У каждого своя шкала уникальности, возможностей и таланта... Просто у игроков РПЛ она куцая, деформированная и корявая...
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kvm
1623576719
Дивеев: - Я умный, просто у меня мозгов нет.
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JTherry
1623577253
были бы мозги у Дивеева, то промолчал бы про игру против Лукаку, который, отыграв весь матч, обогнал тебя, вышедшего "свежим" на замену, и забил третий мяч...
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ВетеR
1623577299
Мощь - это Дзюба, каждый день с ним встречаюсь )))
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