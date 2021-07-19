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    Акинфеев: «Хочу еще что-то выиграть с ЦСКА»

    Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    «Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей.

    Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю.

    Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа», – сказал 35-летний футболист.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • С московской командой голкипер выиграл 20 трофеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2021 21:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +264

      НИКиколай 53 минуты назад

      с таким составом? который соответествует по потенциалу ..максиумм быть в десятке...Вы шутите....

      0
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      Рейтинг: +6741

      playsh 1 час назад

      Иди детишек обучай,пользы больше принесёшь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13641

      Garrincha58 2 часа назад

      надо было участвовать в турнире матчТВ Пари-матч и глядишь может быть и выиграли бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +785

      vovan55 5 часов назад

      почему нет?... удачи...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Marat A. 12 часов назад

      А может что и получится...Всё-таки своё...Родное...:)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3767

      mutabor0992 12 часов назад

      Сходи в казино с однояйцевыми...Может повезет.

      0
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 13 часов назад

      Выиграть что то с братом Березуцким и с ниже-среднего составом?

      1
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      Рейтинг: +137

      Solist345345 13 часов назад

      Разве что ФНЛ. Это шутка.

      2
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      Рейтинг: +15506

      JTherry > Solist345345 2 часа назад

      в РПЛ любая шутка может стать былью, а с непредсказуемым менеджментом в цск возможно все...!)

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      Рейтинг: +13275

      KLIM777 13 часов назад

      Участвовали бы в кубок Матч Премьер

      2
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      Рейтинг: +19228

      vladimir-7 > KLIM777 4 часа назад

      Приличные клубы там не играют. Рубин, это случайность.

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