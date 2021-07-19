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Акинфеев: «Хочу еще что-то выиграть с ЦСКА»

19 июля 2021, 21:58
10

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое будущее в московском клубе.

«Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей.

Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю.

Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа», – сказал 35-летний футболист.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
  • С московской командой голкипер выиграл 20 трофеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (10)
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Solist345345
1626722280
Разве что ФНЛ. Это шутка.
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mutabor0992
1626725648
Сходи в казино с однояйцевыми...Может повезет.
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Marat A.
1626726965
А может что и получится...Всё-таки своё...Родное...:)
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vovan55
1626751346
почему нет?... удачи...
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Garrincha58
1626764335
надо было участвовать в турнире матчТВ Пари-матч и глядишь может быть и выиграли бы
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Plyash
1626766472
Иди детишек обучай,пользы больше принесёшь.
Ответить
НИКиколай
1626768708
с таким составом? который соответествует по потенциалу ..максиумм быть в десятке...Вы шутите....
Ответить
zigbert
1626791630
Трудно сейчас представить ЦСКА без Акинфеева.
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