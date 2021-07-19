Акинфеев: «Хочу еще что-то выиграть с ЦСКА»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое будущее в московском клубе.

«Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей.

Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю.

Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа», – сказал 35-летний футболист.