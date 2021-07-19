Акинфеев: «Хочу еще что-то выиграть с ЦСКА»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое будущее в московском клубе.
«Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей.
Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю.
Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа», – сказал 35-летний футболист.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
- С московской командой голкипер выиграл 20 трофеев.
Источник: «Спорт-Экспресс»