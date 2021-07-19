Федун: «Если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу вакцинации от коронавируса в России.

«Пользуясь случаем, через вас хочу передать следующий месседж – мы должны всячески стимулировать людей, который сделали прививку. Я, несмотря на то, что болел дважды, 13 июля пошел и укололся.

У меня титр 6,9 – тем не менее я сделал прививку для того, чтобы быть вместе со всеми для того, чтобы не выделяться. Я сделал себе «Спутник».

Поэтому все те болельщики, которые сделали себе прививку, должны получить свободный доступ на стадион. Это правильно! Это создаст для людей понимание, что, прививаясь, помимо кнута, который сейчас есть, будет еще и пряник. На мой взгляд, это очень хороший пряник для того, чтобы активизировать всех болельщиков.

Более того, мы готовы договориться и поставить пункты прививки прямо на стадионе. Перед матчем можно вкалывать вакцину и запускать на стадион. Это тоже может подстегнуть.

В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда прошла прививку. Считаю, что если команда отказывается [от вакцинации], она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее.

Я не хочу говорить о коллегах ни хорошо, ни плохо. Я сказал, что в «Спартаке» все футболисты будут вакцинированы, кому это будет можно», – сказал Федун.

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