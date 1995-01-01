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    Федун: «Если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу вакцинации от коронавируса в России.

    «Пользуясь случаем, через вас хочу передать следующий месседж – мы должны всячески стимулировать людей, который сделали прививку. Я, несмотря на то, что болел дважды, 13 июля пошел и укололся.

    У меня титр 6,9 – тем не менее я сделал прививку для того, чтобы быть вместе со всеми для того, чтобы не выделяться. Я сделал себе «Спутник».

    Поэтому все те болельщики, которые сделали себе прививку, должны получить свободный доступ на стадион. Это правильно! Это создаст для людей понимание, что, прививаясь, помимо кнута, который сейчас есть, будет еще и пряник. На мой взгляд, это очень хороший пряник для того, чтобы активизировать всех болельщиков.

    Более того, мы готовы договориться и поставить пункты прививки прямо на стадионе. Перед матчем можно вкалывать вакцину и запускать на стадион. Это тоже может подстегнуть.

    В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда прошла прививку. Считаю, что если команда отказывается [от вакцинации], она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее.

    Я не хочу говорить о коллегах ни хорошо, ни плохо. Я сказал, что в «Спартаке» все футболисты будут вакцинированы, кому это будет можно», – сказал Федун.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7849

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Да , Федун ...Ну и ну....зачем , тебе Алекперов доверил Спартак ?!

      0
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 2 часа назад

      Если команда отказывается от вакцинации, ТО ЧЕМ(?) она ставит под угрозу коллег? Если коллеги ВАКЦИНИРОВАНЫ, то им НИЧЕГО не угрожает! У них же сформирован устойчивый иммунитет к коронавирусу. Ведь так? Или в вакцину Федун не верит???

      1
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      Рейтинг: +49216

      portero 3 часа назад

      Что скажет по этомк поводу Зарема???

      0
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      Рейтинг: +708

      АКМ-74У > portero 1 час назад

      Что теперь вся команда может сталкиваться и плеваться. И не только!

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      Рейтинг: +5703

      Fusballer 3 часа назад

      Самое главное - "не выделяться". А проход на стадионы по куаркодам - этот и есть тот самый кнут. Вот пряником было бы, если бы каждому уколовшемуся дали по квартире безвозмездно и в собственность. Причём без всяких дурацких лотерей.

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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 3 часа назад

      Кто у тебя КОЛЛЕГА? Федун, не призывами вакцинироваться выигрывают чемпионат РПЛ.

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      Рейтинг: +5703

      Fusballer > vladimir-7 3 часа назад

      Ну, Федуна в принципе можно понять. Не будет делать как сверху прикажут - не увидит подарка в виде чемпионства на юбилей клуба.

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > Fusballer 2 часа назад

      Даже если подарок Федуну пообещали, команда все равно накосячит и профукает это чемпионство.)

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      Рейтинг: +7849

      САДЫЧОК > Fusballer 2 минуты назад

      Эта версия , очень вероятна !

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