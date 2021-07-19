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  • Федун: «Если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег»

Федун: «Если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег»

19 июля 2021, 12:57
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу вакцинации от коронавируса в России.

«Пользуясь случаем, через вас хочу передать следующий месседж – мы должны всячески стимулировать людей, который сделали прививку. Я, несмотря на то, что болел дважды, 13 июля пошел и укололся.

У меня титр 6,9 – тем не менее я сделал прививку для того, чтобы быть вместе со всеми для того, чтобы не выделяться. Я сделал себе «Спутник».

Поэтому все те болельщики, которые сделали себе прививку, должны получить свободный доступ на стадион. Это правильно! Это создаст для людей понимание, что, прививаясь, помимо кнута, который сейчас есть, будет еще и пряник. На мой взгляд, это очень хороший пряник для того, чтобы активизировать всех болельщиков.

Более того, мы готовы договориться и поставить пункты прививки прямо на стадионе. Перед матчем можно вкалывать вакцину и запускать на стадион. Это тоже может подстегнуть.

В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда прошла прививку. Считаю, что если команда отказывается [от вакцинации], она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее.

Я не хочу говорить о коллегах ни хорошо, ни плохо. Я сказал, что в «Спартаке» все футболисты будут вакцинированы, кому это будет можно», – сказал Федун.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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vladimir-7
1626689183
Кто у тебя КОЛЛЕГА? Федун, не призывами вакцинироваться выигрывают чемпионат РПЛ.
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Fusballer
1626690276
Самое главное - "не выделяться". А проход на стадионы по куаркодам - этот и есть тот самый кнут. Вот пряником было бы, если бы каждому уколовшемуся дали по квартире безвозмездно и в собственность. Причём без всяких дурацких лотерей.
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portero
1626690499
Что скажет по этомк поводу Зарема???
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САДЫЧОК
1626701561
Да , Федун ...Ну и ну....зачем , тебе Алекперов доверил Спартак ?!
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Hektor 84
1626706552
Лёня срал я на ваш спутник вместе с вакцинацией! Укололся и что? Та хоть звезду на лбу нарисуй, твоё дело! Почему я должен колоться? Я не хочу и ни кто меня не заставит.
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Taps
1626707817
В жопу свою уколись и бабу свою прихвати.
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derrik2000
1626711290
"Я, несмотря на то, что болел дважды, 13 июля пошел и укололся." У моего товарища, который учился ещё в "брежневском" Союзе ССР в скажем так... техникуме, был один преподаватель из отставников, правда, как мне товарищ говорил, человек знающий свой предмет очень хорошо (преподавал им какую-то техническую дисциплину). Так он говорил: "МЕНИНГИТ - ИЛИ ДУРАК ИЛИ СМЕРТЬ. Я САМ ДВА РАЗА БОЛЕЛ". Так и Лёня. Поосторожней бы он с высказываниями для широкой публики, ох, поосторожней... )))) А то прилепится к нему прозвище "ХРОНИЧЕСКИЙ КОВИДНИК", да так и не отстанет. ))
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