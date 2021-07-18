Семин – об оставленных смеющихся эмодзи после поражения «Локомотива»: «Я это не мог сделать. Мой аккаунт периодически вскрывают»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал оставленные от своего имени смеющиеся эмодзи в инстаграме после поражения москвичей от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Тренер говорит, что его взломали.

«Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть: я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К инстаграму не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация», – сказал Семин.