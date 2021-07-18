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  • Семин – об оставленных смеющихся эмодзи после поражения «Локомотива»: «Я это не мог сделать. Мой аккаунт периодически вскрывают»

Семин – об оставленных смеющихся эмодзи после поражения «Локомотива»: «Я это не мог сделать. Мой аккаунт периодически вскрывают»

18 июля 2021, 17:15
14

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал оставленные от своего имени смеющиеся эмодзи в инстаграме после поражения москвичей от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Тренер говорит, что его взломали.

«Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть: я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К инстаграму не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация», – сказал Семин.

  • Семин ушел из «Локомотива» в прошлом году.
  • Семин – рекордсмен среди тренеров по выигранным Суперкубкам России (3).
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (14)
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Hektor 84
1626618554
Та кому нужны ваши аккаунты! Тоже мне звезды! Не смеши. Будь мужиком скажи да я бухнул и пошалил.
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Алехсбургер.
1626618930
Бывает..)лихо вывернешь натуру...)) Чего не понапишешь сдуру. Зато вчера всё было креативно и красиво. Всего-то двести коньяка и пиво.)
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порт
1626620459
Я тоже иногда вчерашний день не помню.
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Plyash
1626621256
Знатно укусил Николича озорник,грамотно.Шалун Шпалыч развлекается... Маханул серба серпом по яйцам,типа тебе до меня ещё целых три раза,и вся недолга...
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Decorhome
1626622062
Палыч мужик, он этого не сделает
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talgatnurzhanov2006
1626624035
Нормальная отмазка и не проверишь ведь.
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вальтер79
1626636963
эх палыч хитрюга нагадил и тут же голову в песок как страус )))))))
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paracetamol
1626638107
Вернуть ЮрШпалыча! Вынос от Зенита 1-6 и 0-3 просто позор!
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Красногорск_Фан
1626638919
Это сделали Петров и Баширов.
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