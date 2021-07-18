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    Семин – об оставленных смеющихся эмодзи после поражения «Локомотива»: «Я это не мог сделать. Мой аккаунт периодически вскрывают»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал оставленные от своего имени смеющиеся эмодзи в инстаграме после поражения москвичей от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Тренер говорит, что его взломали.

    «Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть: я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К инстаграму не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация», – сказал Семин.

    • Семин ушел из «Локомотива» в прошлом году.
    • Семин – рекордсмен среди тренеров по выигранным Суперкубкам России (3).
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.07.2021 17:15
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 15 часов назад

      Ну немного пошалил, и сказал что не он - что тут такого?

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      Рейтинг: -54

      Землякруглая > Гавроша 9 часов назад

      Ну шалишь то ты каждую ночь в своё очко. Гыгы. Что ж тут такого. Гыгы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4719

      Гавроша > Землякруглая 7 часов назад

      Привет защек!!! Стыдно за тебя!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      Земля плоская > Землякруглая 7 часов назад

      Чего такой злой? Тебя всю ночь в два смычка?

      1
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      Рейтинг: +1385

      Красногорск_Фан 17 часов назад

      Это сделали Петров и Баширов.

      1
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      Рейтинг: +11680

      paracetamol 17 часов назад

      Вернуть ЮрШпалыча! Вынос от Зенита 1-6 и 0-3 просто позор!

      1
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      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      эх палыч хитрюга нагадил и тут же голову в песок как страус )))))))

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      Рейтинг: +582

      talgatnurzhanov2006 21 час назад

      Нормальная отмазка и не проверишь ведь.

      2
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      Рейтинг: +6719

      playsh > talgatnurzhanov2006 19 часов назад

      Вас тоже "переодически" вскрывают..?

      0
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      Рейтинг: +15

      3meeeD > playsh 17 часов назад

      Шутка за 50

      0
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      Рейтинг: +1479

      Decorhome 22 часа назад

      Палыч мужик, он этого не сделает

      3
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      Рейтинг: +6719

      playsh 22 часа назад

      Знатно укусил Николича озорник,грамотно.Шалун Шпалыч развлекается...
      Маханул серба серпом по яйцам,типа тебе до меня ещё целых три раза,и вся недолга...

      3
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      Рейтинг: +6719

      playsh > playsh 20 часов назад

      Ребята,ключевое слово - "переодически" вскрывают.Как у Локо неудача,так вдруг и вскрывают.Палыч,не сознавайся - не я и всё тут.

      0
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      Рейтинг: +15

      3meeeD > playsh 17 часов назад

      Не чуди.смешно пишешь

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      Рейтинг: +13273

      KLIM777 22 часа назад

      норм прикол, Палыч)

      так и нужно проявлять свое мнение, когда выкидывают достойных

      3
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      Рейтинг: +5498

      порт 22 часа назад

      Я тоже иногда вчерашний день не помню.

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      Рейтинг: +1226

      Benifacto > порт 22 часа назад

      багагага

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      Рейтинг: +289

      loko1982 > порт 20 часов назад

      Закусывать надо, желательно щечками тунца!))

      1
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      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. 22 часа назад

      Бывает..)лихо вывернешь натуру...))
      Чего не понапишешь сдуру.
      Зато вчера всё было креативно и красиво.
      Всего-то двести коньяка и пиво.)

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