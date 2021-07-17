Главные новости дня. «Зенит» выиграл Суперкубок России, Брайтвайт может перейти из «Барселоны» в клуб РПЛ

Бердыев прилетел в Москву. Он может возглавить сборную.

Брайтвайт готов покинуть «Барселону». Им интересуется клуб РПЛ.

Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу.

Журналист Алланазаров: «Локомотив» заплатит за Йедвая 5-6 миллионов.

«Динамо» выкупило Варелу у «Копенгагена».

Жиру – новый игрок «Милана».

Олимпийская сборная Германии ушла с поля из-за расистского оскорбления игрока.

«Фламенго» потребовал у «Краснодара» 60 миллионов за форварда Педро.

Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Локомотив» и шестой раз взял трофей.