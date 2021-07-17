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    «Динамо» выкупило Варелу у «Копенгагена»

    Московское «Динамо» объявило о заключении двухлетнего контракта с защитником Гильермо Варелой.

    Столичный клуб выкупил игрока у «Копенгагена». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 1,4 миллиона евро.

    «Я очень счастлив тому факту, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно всe – амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал – я счастлив!» – сказал уругваец.

    • Варела перешел в «Динамо» в октябре 2020 года на правах аренды.
    • С тех пор он провел 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    17.07.2021 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 22 часа назад

      Не та Варела, не итальянская.

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