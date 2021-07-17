«Динамо» выкупило Варелу у «Копенгагена»

Московское «Динамо» объявило о заключении двухлетнего контракта с защитником Гильермо Варелой.

Столичный клуб выкупил игрока у «Копенгагена». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 1,4 миллиона евро.

«Я очень счастлив тому факту, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно всe – амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал – я счастлив!» – сказал уругваец.