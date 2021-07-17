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  • Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Локомотив» и шестой раз взял трофей

Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Локомотив» и шестой раз взял трофей

17 июля 2021, 20:55
89

Российский футбольный сезон официально стартовал. В матче за Суперкубок «Зенит» крупно победил «Локомотив». Первый гол во встрече забил Далер Кузяев.

Это шестой Суперкубок для «Зенита». «Локомотив» последний раз брал этот трофей два года назад.

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кузяев, 27; 2:0 – Азмун, 57; 3:0 – Ерохин, 83.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Ловрен, 86), Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Дриусси (Ерохин, 82), Азмун (Дзюба, 60).

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 59), Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов (Бабкин, 81), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Камано, Смолов (Лисакович, 71).

Предупреждения: Мостовой, 87; Кравцов, 90+3 – Баринов, 51.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (89)
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Боцман59rus
1626545092
Зенит с победой, именно игроков, а не руководство и тр. штаб))) - комментатор молодец, если слушать без картинки, то и скорости бешеные и борьба на каждом участке поля, короче матч - огонь, а по сути опять для всех еврокубки по 3,14зде.
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Алехсбургер.
1626545185
..как Тузик...на классе,в пол-ноги,без вариантов.. Это всё не так.. Есть такое наречие..Толковый словарь Ожегова ИГРАЮЧИ, (. Без всяких усилий, легко, как будто шутя. Играючи решить задачу.) ----------------- Ну,а если не умничать..)) У игроков Локо с самого начала в глазах висело по 6-1... Это и снесло на нет всеобщие усилия. Приличный матч.И даже не.гри.тёнок обесславленый намедни прилежно бегал и пулял куда-то.)
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insider_retro
1626545302
Зенит не плох, Локо в прострации... Гиля не алё, Малком хорош... Остальные не мешались...
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derrik2000
1626545476
РАЗГРОМИЛ в данном конкретном случае - очень точное определение. Паровозы на фоне Зенита выглядели вообще колхозниками: в атаке, а особенно - в обороне. Это ж нужно ТАК умудриться, что ДВА мяча самим себе привезти??? Причём, эти ошибки были скорее правилом, чем исключением из общего впечатления от их "вялых перемещений по полю". Что случилось с командой Николича? Или это скорый приход Цорна в клуб на игроков и ГТ так плохо подействовал??? )))))
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oyabun
1626545477
Ну такая почти будничная победа Зенита. Особого сопротивления, увы, не состоялось. Малком в очень хорошей форме, бегал как реактивный, Гилерме допустил результативную ошибку, но и сейвы от него были.
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житель СПб
1626545930
Ну, а теперь, если без восторгов, то все опять на разнице в классе и на ошибках соперников. Четкой продуманной комбинационной игры как не было - так и нет. Да и откуда ей взяться? Семак, ау?! Честно - с ужасом думаешь про еврокубки.... Там нельзя - просто деньги взять и не играть?
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ivany4
1626546225
Локомотив откровенно не готов был к игре. Ошибки Гильерме и обороны сделали свое дело. Похоже Локо повторяет ошибки Спартака, перепасовку перед своими воротами. Не нашим защитникам, с их техникой и виденьем поля заниматься такими вещами. Отсюда и такой результат.
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zra78
1626546368
Зачем Зениту напрягаться если соперник сам всё сделает... Если серьёзно тут надо реализовывать моменты,Зенит не простил естественно Зенит и болел с победой!
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paracetamol
1626547080
Легко, даже интриги не было. Бразилы увозили лохов в первом тайме, а потом осталось добить. Могли и 6 забить, только на Мостовом судьишка 2 пенальти зажал!
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_Marqella_
1626554580
Всех зентовцев с победой!!! Ещё один трофейчик в копилочку!!!
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