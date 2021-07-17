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    Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Локомотив» и шестой раз взял трофей

    Российский футбольный сезон официально стартовал. В матче за Суперкубок «Зенит» крупно победил «Локомотив». Первый гол во встрече забил Далер Кузяев.

    Это шестой Суперкубок для «Зенита». «Локомотив» последний раз брал этот трофей два года назад.

    Суперкубок России

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кузяев, 27; 2:0 – Азмун, 57; 3:0 – Ерохин, 83.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Ловрен, 86), Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Дриусси (Ерохин, 82), Азмун (Дзюба, 60).

    «Локомотив»: Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 59), Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов (Бабкин, 81), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Камано, Смолов (Лисакович, 71).

    Предупреждения: Мостовой, 87; Кравцов, 90+3 – Баринов, 51.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2021 20:55
    Комментарии115
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 4 часа назад

      Закономерная победа. Надо признать что и без ошибок защитников и вратаря у Зенита было больше моментов для взятия ворот. В позиционных атаках Локомотив еще слабоват. В нападении нет таких креативных игроков как у Зенита. Может быть нужно было сыграть больше от обороны, чтобы на контратаках ловить соперника. Что поделаешь, играть на равных с Зенитом Локомотив пока не готов.
      Зенит с победой!

      4
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 4 часа назад

      Вот все трофеи Великого Зенита:
      Кубок УЕФА
      Суперкубок УЕФА
      7 Чемпионств
      4 Кубка России
      6 Суперкубков России
      1 Кубок Премьер Лиги

      Итого 20 трофеев (с 1992 года, без учета трофеев других стран и времен)!!!

      1
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      Рейтинг: +975

      tarasofka 7 часов назад

      а можно ввести какой-нить супермегакубок, в котором встречаются победители суперкубка и кубка матч премьер?) лишние визги не помешают))

      1
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      Рейтинг: +3089

      Oldtrafford83 7 часов назад

      Недолго был нормальным сайт,где обсуждали футбол,вылезло много говна,типа гавроши, одмен ты не справляешься с работой!!!

      2
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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 9 часов назад

      По счету кажется, что Зенит переехал Локо, а по факту это не так - Локомотив сам себя убил привезя три идиотских года. Не стал был говорить о сокрушительности Зенита.

      2
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      Рейтинг: +639

      Zenit_Zenit 10 часов назад

      Зенит без Дзюбы мне... нравится больше. Видна новая стратегия и тактика, основанная на скорости и быстром переходе в атаку. Возвращение к корням.
      Дзюба из обоймы выпал и, похоже, его удел выходить на замену и под занавес матча терзать уставшую оборону.
      Зенит понравился. Игра понравилась. Счет понравился ( реально должен был быть 6:0 да судейка зассал)...
      Зенит - Чемпион!!!

      2
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша > Zenit_Zenit 4 часа назад

      Видно лохи проплатили, чтобы полного разгрома не было!!!

      0
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      Рейтинг: +7455

      GoLenaStop 11 часов назад

      Хороший был бы матч, с напрягом за результат, с кучей забитых в ворота мячей, с интересными атаками... Ожидалось!
      Но на калитке у железных мудозвонов опять стоял 6-летний россиянин Гиля...
      Придурок, снова дважды обосрался.
      Зенит - с уверенной победой!
      Лохомотив - позор!

      6
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      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 11 часов назад

      Что то тенденция уже рисуется. Зениту громить бригаду Николича. Причем, счет мог быть еще более неприличным.

      1
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 15 часов назад

      Все, пересчитал трофеи:

      цска 21
      Зенит 20
      локомотив 15
      тарасовка 14

      В прошлом сезоне 3 трофея, в этом 2, будем надеяться!!!

      5
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 15 часов назад

      Скажите кто - почему трофей разыгрывали без сыртьяха?

      2
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