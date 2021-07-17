Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Локомотив» и шестой раз взял трофей

Российский футбольный сезон официально стартовал. В матче за Суперкубок «Зенит» крупно победил «Локомотив». Первый гол во встрече забил Далер Кузяев.

Это шестой Суперкубок для «Зенита». «Локомотив» последний раз брал этот трофей два года назад.

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кузяев, 27; 2:0 – Азмун, 57; 3:0 – Ерохин, 83.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Ловрен, 86), Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Дриусси (Ерохин, 82), Азмун (Дзюба, 60).

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 59), Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов (Бабкин, 81), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Камано, Смолов (Лисакович, 71).

Предупреждения: Мостовой, 87; Кравцов, 90+3 – Баринов, 51.