Брайтвайт готов покинуть «Барселону». Им интересуется клуб РПЛ

интересоваться, не значит купить...) нападающему Барсы уже 30 лет, на ЧЕ-20 был заметен и полезен, но кому он необходим именно сейчас, кроме Галицкого...? хотя интересоваться мог и любой клуб из первой пятерки РПЛ...
Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт близок к уходу из клуба, сообщает Sport.es.
После подписания Серхио Агуэро и Мемфиса Депая датчанин понял, что не будет получать игровое время в новом сезоне, поэтому выразил готовность сменить команду.
Интерес к 30-летнему футболисту проявляют несколько клубов из АПЛ, один из РПЛ и «Валенсия».
«Барса» хочет продать Брайтвайта в течение ближайшей недели за 15 миллионов евро.