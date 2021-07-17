Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Брайтвайт готов покинуть «Барселону». Им интересуется клуб РПЛ

    Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт близок к уходу из клуба, сообщает Sport.es.

    После подписания Серхио Агуэро и Мемфиса Депая датчанин понял, что не будет получать игровое время в новом сезоне, поэтому выразил готовность сменить команду.

    Интерес к 30-летнему футболисту проявляют несколько клубов из АПЛ, один из РПЛ и «Валенсия».

    «Барса» хочет продать Брайтвайта в течение ближайшей недели за 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2021 10:53
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15451

      JTherry 17 июля, 16:33

      интересоваться, не значит купить...) нападающему Барсы уже 30 лет, на ЧЕ-20 был заметен и полезен, но кому он необходим именно сейчас, кроме Галицкого...? хотя интересоваться мог и любой клуб из первой пятерки РПЛ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      sachsen-leipzig 17 июля, 14:03

      Вряд ли он перейдёт, а так 15 млн для его уровня нормальная цена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12562

      Skull_Boy 17 июля, 11:39

      30тилетнего за 15 интересно сколько таких идиотов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 > Skull_Boy 17 июля, 13:03

      у нас много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Forvard47 17 июля, 11:37

      Ну неа 2 гения в одном чемпионате это уже будет слишком жирно....
      Антошка зеБолотный не переживет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 17 июля, 11:33

      это очень сильный игрок для РПЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 > сутулая собака и лисы 22 часа назад

      Чуши не пиши

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Solist345345 17 июля, 11:32

      Ой, а кто это из рпл хочет купить? Уфа, наверное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор 17 июля, 11:31

      За 15 лямов из РПЛ его может купить только Краснодар. Остальным либо дорого, либо не нужен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Forvard47 > Ганнибал Лектор 17 июля, 11:36

      еще зенит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 > Forvard47 17 июля, 13:03

      у Зенита есть Дзюба они там все на него молятся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор > Forvard47 17 июля, 13:06

      у Зенита заняты все легионерские места. Поэтому покупка возможна только в случае продажи Дриусси или отмены лимита. Даже не знаю, что случится раньше

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > Garrincha58 17 июля, 14:37

      Если Дзюбы не будет, то придется менять тактику
      игры, а кто ее разработает, нет нормального специалиста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12579

      Cules2013 17 июля, 11:27

      Хорошая цена

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 > Cules2013 22 часа назад

      Не кто кго не купит не мечтай

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru