Брайтвайт готов покинуть «Барселону». Им интересуется клуб РПЛ

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт близок к уходу из клуба, сообщает Sport.es.

После подписания Серхио Агуэро и Мемфиса Депая датчанин понял, что не будет получать игровое время в новом сезоне, поэтому выразил готовность сменить команду.

Интерес к 30-летнему футболисту проявляют несколько клубов из АПЛ, один из РПЛ и «Валенсия».

«Барса» хочет продать Брайтвайта в течение ближайшей недели за 15 миллионов евро.