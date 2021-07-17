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    Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу

    Колумбийский журналист Диего Руэда анонсировал трансфер нападающего «Герты» Йхона Кордобы в «Краснодар».

    Российский клуб интересовался 28-летним футболистом еще в июне 2020 года, когда тот выступал за «Кельн».

    • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Диего Руэды

    Колумбийский теле- и радиожурналист. Специализируется на спорте. Аудитория в твиттере - 396,5 тысячи подписчиков.

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    17.07.2021 11:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +257

      NotFound 17 июля, 15:12

      Ппц, он почти каждый сезон по три раза травмы получает и лечится.

      0
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      Рейтинг: +49199

      portero 17 июля, 13:52

      будем смотреть, слишком часто эти ребята не хотят играть в РПЛ , колумбиец конечно может и хорошо поиграть в нашем РПЛ ....

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > portero 17 июля, 14:34

      "слишком часто эти ребята не хотят играть в РПЛ"

      Может, Галицкий какое "заветное слово" знает, что у него практически все, кто приехал, ИГРАЮТ?
      Хоть из "растудытудызапечкой", но - ИГРАЮТ!
      Удивительное дело, понимаешь... ))

      0
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      Рейтинг: +1458

      lek! 17 июля, 13:38

      Зачем за такие деньги брат такого возрастного игрока ?

      1
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      Рейтинг: +1133

      Хейтер Аларм > lek! 17 июля, 14:07

      та не такой уж и возрастной - 28 лет

      1
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus > Хейтер Аларм 17 июля, 14:47

      - только нашим мажорикам типа Кокоши, Федечки и им подобным, позволено на четвертом десятке ходить в перспективных и подавать надежды, а остальные все старикашки

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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 17 июля, 13:05

      вот вам лучшая школа то Берг теперь ещё один престарелый

      1
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus > Garrincha58 17 июля, 13:57

      Все лучше чем предсказуемый на поле, кривоногий Шапи и ему подобные

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > Garrincha58 17 июля, 14:36

      Пару лет поиграет, даст ИГРУ И РЕЗУЛЬТАТ - потом уйдёт.
      На его место других возьмут.
      Тоже КЛАССНЫХ игрочил, которые хотят ДОСТОЙНО, с баблом в кармане и в тоже время особо не напрягаясь, завершить карьеру.

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