Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу

Ппц, он почти каждый сезон по три раза травмы получает и лечится.
Колумбийский журналист Диего Руэда анонсировал трансфер нападающего «Герты» Йхона Кордобы в «Краснодар».
Российский клуб интересовался 28-летним футболистом еще в июне 2020 года, когда тот выступал за «Кельн».
- Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
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