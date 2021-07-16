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    Федун: «На исполкоме РФС я предложил в сборную России кандидатуру Тедеско»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун хотел бы видеть главным тренером сборной России Доменико Тедеско. Функционер предложил немца коллегам из РФС.

    «Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят.

    Кто обсуждался ещe? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС», – сказал Федун.

    • РФС основным кандидатом считает Курбана Бердыева.
    • Тедеско в минувшем сезоне привел «Спартак» к серебру РПЛ.
    • На Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.

    Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

    «РБ-Спорт»: Федун и Сайманов раскритиковали реформу РПЛ на исполкоме РФС

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.07.2021 21:44
    Комментарии54
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 20 часов назад

      Почему бы и нет? Он с искренним желанием делает все, и воровать не будет. Разве этого мало?!

      0
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      Рейтинг: +129

      russkiisergei 17 июля, 12:08

      лучше бы ты им зарему предложил.

      1
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб > russkiisergei 20 часов назад

      А что?! Хороший Газмяс! И деньги пилить не стала бы...

      0
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      ...
      Рейтинг: +129

      russkiisergei > житель СПб 18 часов назад

      да, не, её только если во все щели отыметь

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      Рейтинг: +8650

      alp 17 июля, 10:53

      тадеско провалился в спартаке.. нафига федуну такой тренер в сборной? чтобы не так обидно было что кучу бабла просрал впустую?

      0
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > alp 17 июля, 14:01

      С тобой всё нормально ? - в чем провал Тедеско в Спартаке ? Считаю его работу выполненной на ОТЛИЧНО !!!

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      Рейтинг: +8152

      житель СПб > Persona_non_Grata 20 часов назад

      На 4 с минусом. Но это очень высокая оценка для нашего футбола - если смотреть не только на счет и очки, но и на качество.

      0
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      Рейтинг: +8650

      alp > Persona_non_Grata 17 часов назад

      2-е место при постоянном скуляже про судейство это топ для нынешнего спартака. я понимаю

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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 17 июля, 09:52

      Федун какой то странный то он против нововведений то за лишь бы только с ЦСКА сыграть остальное пофиг теперь немца в сборную который в Спартаке ничего так и не сделал толкового

      1
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      Рейтинг: +3912

      rash1959 17 июля, 09:33

      В эту -опу под названием рфс, Тедеско не сунется больше никогда.

      0
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      Рейтинг: +24188

      silver29 17 июля, 08:52

      Для начала пусть ответит зачем тогда он от него избавился. Если следовать его логике то приглашать надо Карреру главным, и Манчини вторым тренером ))))

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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > silver29 17 июля, 14:02

      Да вроде как никто и не избавлялся , Тедеско сам ушел .

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      Рейтинг: +24188

      silver29 > Persona_non_Grata 17 июля, 14:19

      Тогда совсем нет логики, ушел сам значит была веская причина и Федун не смог удержать даже деньгами, а тут он вроде как и не против, что не так-то ?

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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > silver29 22 часа назад

      Видимо всё таки в Спартаке не всё устраивало , да и со сборной не надо столько времени в России проводить , семье будет уделено ГОРАЗДО больше .

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      Рейтинг: +2225

      Валерий2705 17 июля, 01:43

      Ничего плохого не буду говорить про Тедеско. Да в РПЛ он стал вторым. Но и по составу Спам - второй. В сборной нет Жиго, нет Ларссона. Он бы попытался поставить в сборной футбол, но судя по еврокубках, с жопоногами можно ставить только анти - футбол. Ну а мастер в этом известно кто - Бердыев К. Б. И единичное второе место со Спартаком и его составом, меркнет по сравнению с достижениями Бекиевича с Рубином и уж точно с Ростовом. Не говорю, что это панацея, так как жопоногие миллионеры могут не суметь даже в банальную подстраховку сыграть нормально. Но хотя бы будет понятно, во что пытается играть эта сборная. В отличии от сборной космостаса. А с Федуном всё понятно, он и Зарема может в главные тренеры двинуть.

      1
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      Рейтинг: +1008

      wobaekat 17 июля, 01:13

      Не болельщик спартачка, но Тедеско правильный пацан

      1
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      Рейтинг: +9038

      Вомбат 17 июля, 00:05

      Он у Тедеско перед этим спросил -- оно ему надо? Он из Спартака уходил, чтобы стать тренером сборной России?

      2
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 22:45

      Мог бы и Зарему в тренеры сборной предложить. Хуже, чем при Черчесове с ней не будет.

      1
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