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  • Федун: «На исполкоме РФС я предложил в сборную России кандидатуру Тедеско»

Федун: «На исполкоме РФС я предложил в сборную России кандидатуру Тедеско»

16 июля 2021, 21:44
47

Владелец «Спартака» Леонид Федун хотел бы видеть главным тренером сборной России Доменико Тедеско. Функционер предложил немца коллегам из РФС.

«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят.

Кто обсуждался ещe? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС», – сказал Федун.

  • РФС основным кандидатом считает Курбана Бердыева.
  • Тедеско в минувшем сезоне привел «Спартак» к серебру РПЛ.
  • На Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.

Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

«РБ-Спорт»: Федун и Сайманов раскритиковали реформу РПЛ на исполкоме РФС

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Россия Бердыев Курбан Федун Леонид
Комментарии (47)
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Fusballer
1626461845
Сомнительная кандидатура. Несмотря на серебро Спартака.
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ilichkadr
1626462339
Похоже, что Зарема весь мозг у Лени высосала. Позвал бы Массимо или на худой конец Эмери.
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derrik2000
1626463094
Такой подлянки всему российскому футболу ещё НИкто НИкогда НЕ хотел подложить! ))))))))))
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ivany4
1626464359
Вот здесь Федун промахнулся.) Тед хороший тренер, но он не работает "с колес". Для создания команды ему нужно время. Хотя бы год. Ко всему прочему, ему нужны универсалы и работяги. Так что, к тем задачам которые сейчас стоят перед сборной - ЧМ 22, он просто не подходит. Если бы Федун был специалистом, то нашел бы слова и аргументы оставить Теда в Спартаке.
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Вомбат
1626469508
Он у Тедеско перед этим спросил -- оно ему надо? Он из Спартака уходил, чтобы стать тренером сборной России?
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wobaekat
1626473623
Не болельщик спартачка, но Тедеско правильный пацан
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Валерий2705
1626475384
Ничего плохого не буду говорить про Тедеско. Да в РПЛ он стал вторым. Но и по составу Спам - второй. В сборной нет Жиго, нет Ларссона. Он бы попытался поставить в сборной футбол, но судя по еврокубках, с жопоногами можно ставить только анти - футбол. Ну а мастер в этом известно кто - Бердыев К. Б. И единичное второе место со Спартаком и его составом, меркнет по сравнению с достижениями Бекиевича с Рубином и уж точно с Ростовом. Не говорю, что это панацея, так как жопоногие миллионеры могут не суметь даже в банальную подстраховку сыграть нормально. Но хотя бы будет понятно, во что пытается играть эта сборная. В отличии от сборной космостаса. А с Федуном всё понятно, он и Зарема может в главные тренеры двинуть.
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Garrincha58
1626504722
Федун какой то странный то он против нововведений то за лишь бы только с ЦСКА сыграть остальное пофиг теперь немца в сборную который в Спартаке ничего так и не сделал толкового
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alp
1626508404
тадеско провалился в спартаке.. нафига федуну такой тренер в сборной? чтобы не так обидно было что кучу бабла просрал впустую?
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житель СПб
1626540840
Почему бы и нет? Он с искренним желанием делает все, и воровать не будет. Разве этого мало?!
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