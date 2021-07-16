Федун: «На исполкоме РФС я предложил в сборную России кандидатуру Тедеско»

Владелец «Спартака» Леонид Федун хотел бы видеть главным тренером сборной России Доменико Тедеско. Функционер предложил немца коллегам из РФС.

«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят.

Кто обсуждался ещe? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС», – сказал Федун.

РФС основным кандидатом считает Курбана Бердыева .

. Тедеско в минувшем сезоне привел «Спартак» к серебру РПЛ.

На Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.

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