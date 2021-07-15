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  • Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

15 июля 2021, 08:56
11

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями об уходе из национальной команды Станислава Черчесова.

«Прежде всего, неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно.

Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата – виноват тренер, есть результат – это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть специалист, который никогда не терпел поражений?!

Надо уважать тренерскую работу. Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину.

Сложилось такое впечатление, что критики только и ждали момента, чтобы унизить... Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно.

И второй момент. Пару недель назад уже говорил в интервью: на мой взгляд, следовало предоставить возможность нынешнему тренерскому штабу продолжить свою деятельность. Тем более отборочный цикл ЧМ-2022 уже идет, и ситуация в группе вполне рабочая.

Сейчас все выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как бы отставка не оказалась поспешной...

  • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым неделю назад.
  • Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1626330019
Спасибо тебе Черчес, что страну опозорил почище усатого!
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САДЫЧОК
1626330210
Газзаев , давай ещё поблагодарим и тех , кто назначил этого не квалифицированного тренера и тех , кто пиарил ...
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Давид59
1626331089
Если бы не цеплялся за пост (как некоторые), а как мужик сам подал в отставку, то и разговоров бы не было.
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Atom2020
1626331307
Газзаев включил дурачка. Типа нет никакой разницы между "просто не иметь результата" и "не иметь результата за 2,5 млн. евро в год и при этом бахвалиться, что тренерский штаб все поставленные задачи выполнил" ... КПД усатого - 0% на каждый вложенный в него рубль, а вот пиар все 100%.
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кто там
1626333434
Рот закрой псина) иди *** отсосина дружку своему)
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NewLife
1626334314
Северокавказское братство.
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21082014
1626337760
Иной пламенной речи от этого деятеля и нереально было услышать.если бы черчесов повёл себя адекватно после ЕВРО и не пустился бы в оправдательные бредни,то избежал бы в какой то мере такого огромного количества негатива по отношению к себе.
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prtcs
1626346578
Почему в спину? Я всегда говорил, что он ни кто и зовут его ни как.
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adekvat0726
1626355589
А почему бы и нет Валера? В Капелло ты же первый кидал в спину грязь
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Plyash
1626360650
Вот и пара сапог собралась воедино.Сапоги качественные,горные. Вот бы эту пару отправить повыше в горы на радость баранам,пользы было бы больше.
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