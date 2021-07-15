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    Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями об уходе из национальной команды Станислава Черчесова.

    «Прежде всего, неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно.

    Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата – виноват тренер, есть результат – это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть специалист, который никогда не терпел поражений?!

    Надо уважать тренерскую работу. Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину.

    Сложилось такое впечатление, что критики только и ждали момента, чтобы унизить... Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно.

    И второй момент. Пару недель назад уже говорил в интервью: на мой взгляд, следовало предоставить возможность нынешнему тренерскому штабу продолжить свою деятельность. Тем более отборочный цикл ЧМ-2022 уже идет, и ситуация в группе вполне рабочая.

    Сейчас все выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как бы отставка не оказалась поспешной...

    • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым неделю назад.
    • Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 08:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2021, 20:23

      Газаев, тебе в думе совсем мозги на бекрень сдвинули? Да у каждого тренера бывают взлёты и провалы. только уважающий себя тренер после провала сам подает в отставку, а руководство решает принимать её или нет. И если Черчесов сам себя не уважает, как тренера, почему мы должны его уважать? Был бы Черчесов мужиком, и отношение к нему было бы соответствующее. А сейчас плеваться от его рожи хочется и такое отношение к себе он сам создавал, методично в течении всего времени. Вот и пожинает свои плоды.

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 июля 2021, 17:50

      Вот и пара сапог собралась воедино.Сапоги качественные,горные.
      Вот бы эту пару отправить повыше в горы на радость баранам,пользы было бы больше.

      1
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      Рейтинг: +165

      adekvat0726 15 июля 2021, 16:26

      А почему бы и нет Валера? В Капелло ты же первый кидал в спину грязь

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 июля 2021, 13:56

      Почему в спину? Я всегда говорил, что он ни кто и зовут его ни как.

      1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 15 июля 2021, 11:29

      Иной пламенной речи от этого деятеля и нереально было услышать.если бы черчесов повёл себя адекватно после ЕВРО и не пустился бы в оправдательные бредни,то избежал бы в какой то мере такого огромного количества негатива по отношению к себе.

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 10:56

      Газзаев не сбрил усы! Развалил Аланию. Стал депутатом Госдумы. Нет теперь к нему никакого доверия.

      1
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 15 июля 2021, 10:31

      Северокавказское братство.

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 15 июля 2021, 10:17

      Рот закрой псина) иди *** отсосина дружку своему)

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 июля 2021, 09:41

      Газзаев включил дурачка. Типа нет никакой разницы между "просто не иметь результата" и "не иметь результата за 2,5 млн. евро в год и при этом бахвалиться, что тренерский штаб все поставленные задачи выполнил" ... КПД усатого - 0% на каждый вложенный в него рубль, а вот пиар все 100%.

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 15 июля 2021, 09:38

      Если бы не цеплялся за пост (как некоторые), а как мужик сам подал в отставку, то и разговоров бы не было.

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