Яровинский: «Формат РПЛ вполне нормальный, всегда идет серьезная борьба. Зачем нам швейцарская система?»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не считает, что РПЛ нужна швейцарская система. Через несколько лет она уже точно будет в Лиге чемпионов.

«Мое личное, не клубное, мнение. Я считаю, что система РПЛ вполне нормальная. Гладкий чемпионат. У нас нормальная плотность, достаточно серьезная борьба всегда идет.

Реформа РПЛ по аналогии с Лигой чемпионов – просто зачем? Лично у меня возникает такой вопрос», – сказал Яровинский.

Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.

По информации РБК, компания Hypercube предложил клубам РПЛ 4 варианта реформирования лиги.

Яровинский работал в «Халл Сити» и «Витессе».

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