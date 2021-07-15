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    Яровинский: «Формат РПЛ вполне нормальный, всегда идет серьезная борьба. Зачем нам швейцарская система?»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не считает, что РПЛ нужна швейцарская система. Через несколько лет она уже точно будет в Лиге чемпионов.

    «Мое личное, не клубное, мнение. Я считаю, что система РПЛ вполне нормальная. Гладкий чемпионат. У нас нормальная плотность, достаточно серьезная борьба всегда идет.

    Реформа РПЛ по аналогии с Лигой чемпионов – просто зачем? Лично у меня возникает такой вопрос», – сказал Яровинский.

    «Ахмат» – о реформе РПЛ: «У нас не Швейцария. Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

    Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    15.07.2021 00:10
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