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  • «Ахмат» – о реформе РПЛ: «У нас не Швейцария. Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

«Ахмат» – о реформе РПЛ: «У нас не Швейцария. Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

14 июля 2021, 18:06
6

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против проведения РПЛ по швейцарской системе.

«Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию – наняли. Но зачем изобретать велосипед?

Во-вторых, мы говорим о доходности и зрелищности матчей. А каким образом они собираются их увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет», – сказал Айдамиров.

  • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
  • По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (6)
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Rabinovi_ch
1626275971
10 лет развиваем и них*ра! Дюков, не слушай их, веди реформу до конца!
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portero
1626276279
Нормально так подкололи...
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Garrincha58
1626278975
почему в Швейцарии не играют по швейцарской системе?, потому что они не дураки
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paracetamol
1626282299
Правильно! Хватит тащить в страну всякое зарубежное г-но!
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Тазит
1626331502
Если Спартак будет играть с Зенитом четыре раза в год, то эти матчи не будут вызывать такой интерес... Это же как дважды два...
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