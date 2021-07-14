«Ахмат» – о реформе РПЛ: «У нас не Швейцария. Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против проведения РПЛ по швейцарской системе.

«Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию – наняли. Но зачем изобретать велосипед?

Во-вторых, мы говорим о доходности и зрелищности матчей. А каким образом они собираются их увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет», – сказал Айдамиров.

Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.

По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»