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    «Ахмат» – о реформе РПЛ: «У нас не Швейцария. Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против проведения РПЛ по швейцарской системе.

    «Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию – наняли. Но зачем изобретать велосипед?

    Во-вторых, мы говорим о доходности и зрелищности матчей. А каким образом они собираются их увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

    Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет», – сказал Айдамиров.

    • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
    • По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

    Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2021 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 июля 2021, 09:45

      Если Спартак будет играть с Зенитом четыре раза в год, то эти матчи не будут вызывать такой интерес... Это же как дважды два...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 20:04

      Правильно! Хватит тащить в страну всякое зарубежное г-но!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2021, 19:09

      почему в Швейцарии не играют по швейцарской системе?, потому что они не дураки

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:24

      Нормально так подкололи...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 14 июля 2021, 18:19

      10 лет развиваем и них*ра!
      Дюков, не слушай их, веди реформу до конца!

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