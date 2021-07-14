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  • Mash: осетинский суд отказал компании Черчесова в льготной покупке земли для разведения рыбы

Mash: осетинский суд отказал компании Черчесова в льготной покупке земли для разведения рыбы

14 июля 2021, 20:35
10

Компания Станислава Черчесова, бывшего тренера сборной России, «Арлан Фиш», занимающаяся разведением рыбы, пыталась через суд добиться права на льготную покупку земли для производства. Фирме было отказано.

«Экс-главный тренер и его компания «Арлан Фиш» пытались добиться льготной продажи участка в 60000 квадратов у реки Курентидон. Чтобы рыбу разводить. Несколько лет его просто арендовали, но успели построить столько бассейнов для форели, что решили – пора оформлять в собственность.

От одной мысли о том, что придeтся отдать полную сумму, Станислав Саламович наверняка оскорбился. Где это видано, чтобы такие люди за что-то платили, как все? Начали торговаться. Сперва хотели взять его по кадастровой стоимости за 90 тысяч рублей — не удалось. Предложили сойтись на 284700 рублей, но и тут проигрыш. «Арлан Фиш» стала судиться с Северной Осетией, но потерпела ещe две неудачи: сперва арбитраж их развернул с правом обжалования, а теперь уже окончательно отказал в покупке земли в Северной Осетии», – сообщил источник.

  • Черчесов на прошлой неделе покинул сборную России.
  • Тренер – уроженец Северной Осетии.
  • На минувшем Евро-2020 Россия под руководством Черчесова не вышла из группы.

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Enter2006
1626284867
Суд : Черчесов. Счёт 3:0. "Эта - самая лучшая игра!"
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Plyash
1626284953
Браво,республика Северная Осетия,респект Вам и полная уважуха от всей России. Слышишь,чабан - никогда тебе не стать аксакалом.
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сутулая собака и лисы
1626288914
история грустная, даже учитывая принадлежность Черчесова. землю стоит бесплатно отдавать в аренду под малый бизнес. рыбная ферма предоставляет продукцию на внутренний рынок и рабочие места. я не понимаю, чему тут радоваться.
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Garrincha58
1626295255
зачем нам тут это выкидывают футбольный сайт и про рыбу
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Fortuna-Kirov
1626313595
Саламыч, иди лучше баранов разводи!
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