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    Mash: осетинский суд отказал компании Черчесова в льготной покупке земли для разведения рыбы

    Компания Станислава Черчесова, бывшего тренера сборной России, «Арлан Фиш», занимающаяся разведением рыбы, пыталась через суд добиться права на льготную покупку земли для производства. Фирме было отказано.

    «Экс-главный тренер и его компания «Арлан Фиш» пытались добиться льготной продажи участка в 60000 квадратов у реки Курентидон. Чтобы рыбу разводить. Несколько лет его просто арендовали, но успели построить столько бассейнов для форели, что решили – пора оформлять в собственность.

    От одной мысли о том, что придeтся отдать полную сумму, Станислав Саламович наверняка оскорбился. Где это видано, чтобы такие люди за что-то платили, как все? Начали торговаться. Сперва хотели взять его по кадастровой стоимости за 90 тысяч рублей — не удалось. Предложили сойтись на 284700 рублей, но и тут проигрыш. «Арлан Фиш» стала судиться с Северной Осетией, но потерпела ещe две неудачи: сперва арбитраж их развернул с правом обжалования, а теперь уже окончательно отказал в покупке земли в Северной Осетии», – сообщил источник.

    • Черчесов на прошлой неделе покинул сборную России.
    • Тренер – уроженец Северной Осетии.
    • На минувшем Евро-2020 Россия под руководством Черчесова не вышла из группы.

    Источник: телеграм-канал Mash

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    14.07.2021 20:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +81

      Fortuna-Kirov 15 июля 2021, 04:46

      Саламыч, иди лучше баранов разводи!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2021, 23:40

      зачем нам тут это выкидывают футбольный сайт и про рыбу

      1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Garrincha58 15 июля 2021, 11:57

      Футбол с чабаном закончился. Теперь чабан и его рыба.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Garrincha58 15 июля 2021, 18:39

      Что бы мы знали,что рыба для чабана первична,как бизнес,а футбол вторичен.Хоть он и обозвал себя "государственным" ставленником,руки до футбола не доходили.Вот и обосрался в очередной раз.

      0
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 14 июля 2021, 21:55

      история грустная, даже учитывая принадлежность Черчесова.
      землю стоит бесплатно отдавать в аренду под малый бизнес.
      рыбная ферма предоставляет продукцию на внутренний рынок и рабочие места.
      я не понимаю, чему тут радоваться.

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh > сутулая собака и лисы 14 июля 2021, 22:11

      Читать умеешь? Чабан оформлял землю в собственность.

      1
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > playsh 14 июля 2021, 22:23

      почему эта земля, собственно, и покупается.

      а) аренда не бесплатна, но это пол беды.
      б) нет гарантии, что эту землю у тебя не отожмут, при том со всей инфраструктурой.

      так что я читать умею.
      а ты умеешь думать?

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      Рейтинг: +14466

      playsh > сутулая собака и лисы 14 июля 2021, 23:24

      Тогда почитай условия продажи земли в собственность.Сейчас это сделать не так просто,без волосатой лапы,конечно.Вот это и радует в конкретном случае.А то скоро дальше своего подъезда выйти не сможешь.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 20:49

      Браво,республика Северная Осетия,респект Вам и полная уважуха от всей России.
      Слышишь,чабан - никогда тебе не стать аксакалом.

      4
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 20:47

      Суд : Черчесов. Счёт 3:0. "Эта - самая лучшая игра!"

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