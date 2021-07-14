Mash: осетинский суд отказал компании Черчесова в льготной покупке земли для разведения рыбы

Саламыч, иди лучше баранов разводи!
Компания Станислава Черчесова, бывшего тренера сборной России, «Арлан Фиш», занимающаяся разведением рыбы, пыталась через суд добиться права на льготную покупку земли для производства. Фирме было отказано.
«Экс-главный тренер и его компания «Арлан Фиш» пытались добиться льготной продажи участка в 60000 квадратов у реки Курентидон. Чтобы рыбу разводить. Несколько лет его просто арендовали, но успели построить столько бассейнов для форели, что решили – пора оформлять в собственность.
От одной мысли о том, что придeтся отдать полную сумму, Станислав Саламович наверняка оскорбился. Где это видано, чтобы такие люди за что-то платили, как все? Начали торговаться. Сперва хотели взять его по кадастровой стоимости за 90 тысяч рублей — не удалось. Предложили сойтись на 284700 рублей, но и тут проигрыш. «Арлан Фиш» стала судиться с Северной Осетией, но потерпела ещe две неудачи: сперва арбитраж их развернул с правом обжалования, а теперь уже окончательно отказал в покупке земли в Северной Осетии», – сообщил источник.
- Черчесов на прошлой неделе покинул сборную России.
- Тренер – уроженец Северной Осетии.
- На минувшем Евро-2020 Россия под руководством Черчесова не вышла из группы.