«Знамя»: «РФС до сих пор не выплатил нам 1,5 миллиона рублей за участие в Кубке России»

Руководитель отдела маркетинга «Знамя» Алексей Орлов сообщил, что клуб до сих пор не получил выплату от РФС за участие в Кубке России сезона-2020/21.

«РФС до сих пор не выплатил нам деньги за участие в прошлом розыгрыше Кубка России. Хотя сделать это они должны были больше месяца назад, через две недели после финала. Речь идeт о сумме 1,5 млн рублей.

Также на клубе висит запрет на регистрацию новых футболистов. Мы ещe в понедельник вечером погасили все задолженности, во вторник они эти деньги должны были увидеть. Сегодня среда, у нас игра нового розыгрыша Кубка, но из-за запрета на регистрацию игроков в составе всего 12 человек. Хотя запрета быть уже не должно.

О каких реформах всего футбола мы говорим, если такие проблемы решить у нас не в состоянии?» – сообщил Орлов.