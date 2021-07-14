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    «Знамя»: «РФС до сих пор не выплатил нам 1,5 миллиона рублей за участие в Кубке России»

    Руководитель отдела маркетинга «Знамя» Алексей Орлов сообщил, что клуб до сих пор не получил выплату от РФС за участие в Кубке России сезона-2020/21.

    «РФС до сих пор не выплатил нам деньги за участие в прошлом розыгрыше Кубка России. Хотя сделать это они должны были больше месяца назад, через две недели после финала. Речь идeт о сумме 1,5 млн рублей.

    Также на клубе висит запрет на регистрацию новых футболистов. Мы ещe в понедельник вечером погасили все задолженности, во вторник они эти деньги должны были увидеть. Сегодня среда, у нас игра нового розыгрыша Кубка, но из-за запрета на регистрацию игроков в составе всего 12 человек. Хотя запрета быть уже не должно.

    О каких реформах всего футбола мы говорим, если такие проблемы решить у нас не в состоянии?» – сообщил Орлов.

    • «Знамя» в последнем розыгрыше Кубка России дошло до стадии группового этапа.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.07.2021 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2021, 22:51

      Привыкли воровать миллионами и тут на автомате в карман положили, забыв, что это не пару процентов от призовых, а все призовые клуба.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:29

      РФС гавнюки и воры подайте на упырей в суд.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > portero 14 июля 2021, 18:30

      Хорошо хоть исправить дали звездочки на гавнюков.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2021, 17:37

      РФС: Знамя, ваши денюжки тю-тю.

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