Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кузяев: «Было желание попробовать себя в Европе. Но не получилось»

Кузяев: «Было желание попробовать себя в Европе. Но не получилось»

14 июля 2021, 11:19
9

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что мог перейти в один из европейских чемпионатов прошлым летом.

– У меня было желание попробовать себя в Европе. И были переговоры с некоторыми командами и агентами. Но не получилось. Я подписал контракт с «Зенитом», чему действительно очень рад.

– Какая лига тебе нравится больше остальных?

– Англия – там даже последняя команда чемпионата может дать бой лидеру. Нравятся их скорости, интенсивность, заряженность на борьбу. Очень зрелищный чемпионат.

– Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Кузьмичев рассказывал, что клуб почти договорился с вами, но «вдруг опустился шлагбаум».

– Могу лишь сказать, что переговоры с «Локомотивом» мы действительно вели. Я этого не скрываю. Но я подписал контракт с «Зенитом», чем очень доволен.

  • В прошедшем сезоне Кузяев провел 18 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2023 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1626250893
****** и не краснеет, чёрт) выбивал контракт у зени просто) думал и лунев такой же, но он оказался спортсменом, а не кузяевым и зюбой)
Ответить
Cromathaar
1626251345
"Последняя команда может дать бой лидеру", а папаня носом там воротил налево-направо :)
Ответить
серега кашин
1626251419
так значит хотел
Ответить
nik55
1626252956
возможно советовался с деревянным и поэтому осталось только желание
Ответить
valiknavashinsky
1626255800
После ЕВРО-2020 никому из сборной не видать Европы,как своих ушей!!!Обосрались,нюхайте!!!
Ответить
Fusballer
1626255806
Да уж. На "скорости, интенсивность, заряженность на борьбу" приятно смотреть. А вот самому участвовать - да ну нафиг))) Лучше уж РПЛ, там пешком можно ходить.
Ответить
paracetamol
1626259479
Да сиди уж дома, зарабатывай на старость!
Ответить
Боцман59rus
1626262816
- футболиста из тебя не получилось, но лимит дает шанс на полноценную карьеру и обеспеченное будущее тебе и таким же бездарнастям как ты)
Ответить
portero
1626270988
Но оказалось что не очень то и нужны такие игрочишки, да и не платят там таким миллионы...
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
13
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
23
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
12
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+