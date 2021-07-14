Кузяев: «Было желание попробовать себя в Европе. Но не получилось»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что мог перейти в один из европейских чемпионатов прошлым летом.
– У меня было желание попробовать себя в Европе. И были переговоры с некоторыми командами и агентами. Но не получилось. Я подписал контракт с «Зенитом», чему действительно очень рад.
– Какая лига тебе нравится больше остальных?
– Англия – там даже последняя команда чемпионата может дать бой лидеру. Нравятся их скорости, интенсивность, заряженность на борьбу. Очень зрелищный чемпионат.
– Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Кузьмичев рассказывал, что клуб почти договорился с вами, но «вдруг опустился шлагбаум».
– Могу лишь сказать, что переговоры с «Локомотивом» мы действительно вели. Я этого не скрываю. Но я подписал контракт с «Зенитом», чем очень доволен.
- В прошедшем сезоне Кузяев провел 18 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2023 года.