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    Кузяев: «Было желание попробовать себя в Европе. Но не получилось»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что мог перейти в один из европейских чемпионатов прошлым летом.

    – У меня было желание попробовать себя в Европе. И были переговоры с некоторыми командами и агентами. Но не получилось. Я подписал контракт с «Зенитом», чему действительно очень рад.

    – Какая лига тебе нравится больше остальных?

    – Англия – там даже последняя команда чемпионата может дать бой лидеру. Нравятся их скорости, интенсивность, заряженность на борьбу. Очень зрелищный чемпионат.

    – Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Кузьмичев рассказывал, что клуб почти договорился с вами, но «вдруг опустился шлагбаум».

    – Могу лишь сказать, что переговоры с «Локомотивом» мы действительно вели. Я этого не скрываю. Но я подписал контракт с «Зенитом», чем очень доволен.

    • В прошедшем сезоне Кузяев провел 18 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sport24

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    14.07.2021 11:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 16:56

      Но оказалось что не очень то и нужны такие игрочишки, да и не платят там таким миллионы...

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 14:40

      - футболиста из тебя не получилось, но лимит дает шанс на полноценную карьеру и обеспеченное будущее тебе и таким же бездарнастям как ты)

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 13:44

      Да сиди уж дома, зарабатывай на старость!

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 14 июля 2021, 12:43

      Да уж. На "скорости, интенсивность, заряженность на борьбу" приятно смотреть. А вот самому участвовать - да ну нафиг))) Лучше уж РПЛ, там пешком можно ходить.

      0
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      Рейтинг: +302

      valiknavashinsky 14 июля 2021, 12:43

      После ЕВРО-2020 никому из сборной не видать Европы,как своих ушей!!!Обосрались,нюхайте!!!

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 14 июля 2021, 12:42

      Контракт пожирнее в Зените Кузяев выклянчивал. О какой Европе он говорит???

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      Рейтинг: +8028

      nik55 14 июля 2021, 11:55

      возможно советовался с деревянным и поэтому осталось только желание

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 июля 2021, 11:30

      так значит хотел

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 14 июля 2021, 11:29

      "Последняя команда может дать бой лидеру", а папаня носом там воротил налево-направо :)

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      Рейтинг: +1608

      кто там 14 июля 2021, 11:21

      ****** и не краснеет, чёрт) выбивал контракт у зени просто) думал и лунев такой же, но он оказался спортсменом, а не кузяевым и зюбой)

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