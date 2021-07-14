Кузяев: «Было желание попробовать себя в Европе. Но не получилось»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что мог перейти в один из европейских чемпионатов прошлым летом.

– У меня было желание попробовать себя в Европе. И были переговоры с некоторыми командами и агентами. Но не получилось. Я подписал контракт с «Зенитом», чему действительно очень рад.

– Какая лига тебе нравится больше остальных?

– Англия – там даже последняя команда чемпионата может дать бой лидеру. Нравятся их скорости, интенсивность, заряженность на борьбу. Очень зрелищный чемпионат.

– Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Кузьмичев рассказывал, что клуб почти договорился с вами, но «вдруг опустился шлагбаум».

– Могу лишь сказать, что переговоры с «Локомотивом» мы действительно вели. Я этого не скрываю. Но я подписал контракт с «Зенитом», чем очень доволен.