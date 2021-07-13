Пике: «Италии снова помогло то, что они били пенальти первыми. Было право на ошибку, как и с Испанией»

Как задолбал этот "интелектуал" хренов
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о победе сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.
«Поздравляю Италию с заслуженной победой на Евро-2020. Это лучшая команда турнира.
Конечно, тот факт, что они били в серии пенальти первыми, снова помог им. У них было право на ошибку, как и в игре с Испанией. Поэтому они оставались в игре, несмотря на ошибки», – написал Пике.
- Сборная Италии во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
- Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
- Италия – первая команда, победившая в двух сериях пенальти на одном Евро.
Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»