Пике: «Италии снова помогло то, что они били пенальти первыми. Было право на ошибку, как и с Испанией»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о победе сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.

«Поздравляю Италию с заслуженной победой на Евро-2020. Это лучшая команда турнира.

Конечно, тот факт, что они били в серии пенальти первыми, снова помог им. У них было право на ошибку, как и в игре с Испанией. Поэтому они оставались в игре, несмотря на ошибки», – написал Пике.

Сборная Италии во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.

Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

Италия – первая команда, победившая в двух сериях пенальти на одном Евро.

Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»