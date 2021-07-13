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    Пике: «Италии снова помогло то, что они били пенальти первыми. Было право на ошибку, как и с Испанией»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о победе сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.

    «Поздравляю Италию с заслуженной победой на Евро-2020. Это лучшая команда турнира.

    Конечно, тот факт, что они били в серии пенальти первыми, снова помог им. У них было право на ошибку, как и в игре с Испанией. Поэтому они оставались в игре, несмотря на ошибки», – написал Пике.

    • Сборная Италии во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
    • Италия – первая команда, победившая в двух сериях пенальти на одном Евро.

    Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»

    Источник: твиттер Жерара Пике

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    13.07.2021 07:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +165

      adekvat0726 13 июля 2021, 12:26

      Как задолбал этот "интелектуал" хренов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 11:59

      Пике: -Блаблаблабла...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 11:32

      Пике иди в пике ты уже всех достал своими не умными "умозаключениями"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 июля 2021, 11:21

      Надо вместо пенальти монетку кидать сразу по окончании основного времени.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 июля 2021, 10:53

      Какое право на ошибку? у всех равное количество попыток и по большому счёту нет разницы какими начинать бить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 13 июля 2021, 10:51

      Интересно он и правда так думает или тащится когда его дебилом обзывают

      12
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 июля 2021, 10:39

      Пике ушел в тупое пике.

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 июля 2021, 08:35

      Захлопнись уже, нытик.)

      1
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