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  • Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»

Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»

7 июля 2021, 15:34
15

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении сборной Испании от Италии в серии пенальти матча 1/2 финала Евро-2020.

«Во всех четырех сериях пенальти на Евро-2020 и Кубке Америки выиграли команды, которые били первыми. Это не совпадение.

Статистика говорит, что у команд, бьющих первыми, больше шансов на победу. Несправедливо, что на таком турнире жребий ставит одну из команд в невыгодное положение.

Считаю ABBAABBAAB лучшим форматом для серий пенальти. В этом случае команды, если никто не ошибается, поочередно выходят вперед. В плане психологии многое меняется, когда ты идешь впереди или позади», – написал Пике в твиттере.

«Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией

Источник: твиттер Жерара Пике
Чемпионат Европы Испания Италия Пике Жерар
Комментарии (15)
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zra78
1625662551
Чтооо...
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derrik2000
1625663732
Ах-ах-ах! Сейчас ещё кто-нибудь "математическую модель вероятности везения в пробитии 11-метровых" выложит! )))))))))))))))))))))
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neveldomha
1625663824
Видимо, если бы Испания победила, схема для Пике стала бы справедливой и за итальянцев он точно бы не топил. Лично меня схема ИИИИИИ устроила. В итоге - первая И в финале, а другая И валит домой!
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portero
1625667520
Пике придумал новый формат пробития пенальти, молодец ,только части футболистам такой формат трудно объяснить...
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Fusballer
1625669472
Надо чтобы не видя друг друга пробивали - для этого нужно поле делить гигантской ширмой. И каждая команда на своей половине поля будет пробивать. В абсолютной тишине. Тогда давления не будет.
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SinyaaPyll
1625670428
На ЧМ-2018 было четыре серии. Во всех победили команды, бьющие вторыми.
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adekvat0726
1625672062
Пике всегда любил нести чушь
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kvm
1625676060
ГАВВВВВГГАВВГГАААВВВ
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bertoki778
1625677844
Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013 года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
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general.lizyukov
1625684522
А бить нормально не пробовали?
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