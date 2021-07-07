Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении сборной Испании от Италии в серии пенальти матча 1/2 финала Евро-2020.

«Во всех четырех сериях пенальти на Евро-2020 и Кубке Америки выиграли команды, которые били первыми. Это не совпадение.

Статистика говорит, что у команд, бьющих первыми, больше шансов на победу. Несправедливо, что на таком турнире жребий ставит одну из команд в невыгодное положение.

Считаю ABBAABBAAB лучшим форматом для серий пенальти. В этом случае команды, если никто не ошибается, поочередно выходят вперед. В плане психологии многое меняется, когда ты идешь впереди или позади», – написал Пике в твиттере.

Испания впервые в истории проиграла в полуфинале Евро/ЧМ.

Италия встретится в финале Евро с победителем матча Англия – Дания.

«Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией