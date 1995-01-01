Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»

Ничего себе, никогда не слышал, что даже схемы пробития пенальти разные существуют. А вообще, пенальти - это лотерея. У вас было 120 минут, чтобы показать, что вы сильнее. Раз не показали, значит одинаковы и проходит тот, кому повезет в пенальти. Тут шансы ровно такие же, как просто монетку бросить, чтобы определить, кто выходит дальше. А по поводу конкретно этой серии у вас было преимущество, когда Италия не забила первой - забивайте в ответ, выходите вперед и получайте свою психологию.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении сборной Испании от Италии в серии пенальти матча 1/2 финала Евро-2020.
«Во всех четырех сериях пенальти на Евро-2020 и Кубке Америки выиграли команды, которые били первыми. Это не совпадение.
Статистика говорит, что у команд, бьющих первыми, больше шансов на победу. Несправедливо, что на таком турнире жребий ставит одну из команд в невыгодное положение.
Считаю ABBAABBAAB лучшим форматом для серий пенальти. В этом случае команды, если никто не ошибается, поочередно выходят вперед. В плане психологии многое меняется, когда ты идешь впереди или позади», – написал Пике в твиттере.
- Испания впервые в истории проиграла в полуфинале Евро/ЧМ.
- Италия встретится в финале Евро с победителем матча Англия – Дания.
«Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией