Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Пике – о поражении Испании по пенальти: «У бьющих первыми больше шансов на победу. ABBAABBAAB – лучший формат»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении сборной Испании от Италии в серии пенальти матча 1/2 финала Евро-2020.

    «Во всех четырех сериях пенальти на Евро-2020 и Кубке Америки выиграли команды, которые били первыми. Это не совпадение.

    Статистика говорит, что у команд, бьющих первыми, больше шансов на победу. Несправедливо, что на таком турнире жребий ставит одну из команд в невыгодное положение.

    Считаю ABBAABBAAB лучшим форматом для серий пенальти. В этом случае команды, если никто не ошибается, поочередно выходят вперед. В плане психологии многое меняется, когда ты идешь впереди или позади», – написал Пике в твиттере.

    «Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жерара Пике

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20806

      bset 4 минуты назад

      Ничего себе, никогда не слышал, что даже схемы пробития пенальти разные существуют. А вообще, пенальти - это лотерея. У вас было 120 минут, чтобы показать, что вы сильнее. Раз не показали, значит одинаковы и проходит тот, кому повезет в пенальти. Тут шансы ровно такие же, как просто монетку бросить, чтобы определить, кто выходит дальше. А по поводу конкретно этой серии у вас было преимущество, когда Италия не забила первой - забивайте в ответ, выходите вперед и получайте свою психологию.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87147
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66759
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru