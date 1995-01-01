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    «Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией

    Защитник Серхио Рамос прокомментировал поражение сборной Испании в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

    «Грустно и несправедливо. Так не должно было быть, но вы заставили трепетать и воодушевили всю страну. Горжусь нашей сборной», – написал Рамос в твиттере.

    Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Серхио Рамоса

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6397

      playsh 5 минут назад

      Не зря говорят,что мяч круглый.На себя пенять надо,будут голы - будет победа.Аксиома.

      0
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      Рейтинг: +3195

      FENIX-SL 20 минут назад

      тут все вопросы к тренеру)
      500000 пасов
      а мячей 1-2
      катать мяч в центральном круге это затея конечно классная

      1
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      Рейтинг: +447

      mama1991 39 минут назад

      испания тоже самое что е б е ш ь, е б е ш ь телку, а кончить не можешь, италия подошла всунула и телка рада!

      3
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      Рейтинг: +48968

      portero 1 час назад

      Это обращение к Энрике...

      2
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      Рейтинг: +6206

      серега кашин 1 час назад

      все справедливо и закономерно

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