«Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией

Защитник Серхио Рамос прокомментировал поражение сборной Испании в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

«Грустно и несправедливо. Так не должно было быть, но вы заставили трепетать и воодушевили всю страну. Горжусь нашей сборной», – написал Рамос в твиттере.

Испания впервые в истории проиграла в полуфинале Евро/ЧМ.

Италия встретится в финале Евро с победителем матча Англия – Дания.

Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»