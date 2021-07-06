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    Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

    «Мы провели отличный Евро. Были лучше Италии и не выиграли до пенальти из-за мелочей. Играла только одна команда. Она прилагала больше усилий, а другая ждала пенальти», – сказал Энрике.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 02:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      сутулая собака и лисы 38 минут назад

      удерживать мячик, переводя его с фланга на фланг, но не обостряя = Испания играет и не ждёт пенальти.

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