Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»

удерживать мячик, переводя его с фланга на фланг, но не обостряя = Испания играет и не ждёт пенальти.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).
«Мы провели отличный Евро. Были лучше Италии и не выиграли до пенальти из-за мелочей. Играла только одна команда. Она прилагала больше усилий, а другая ждала пенальти», – сказал Энрике.
- Испания впервые в истории проиграла в полуфинале Евро/ЧМ.
- Италия встретится в финале Евро с победителем матча Англия – Дания.
Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»