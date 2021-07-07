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  • Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»

Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»

7 июля 2021, 02:17
26

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

«Мы провели отличный Евро. Были лучше Италии и не выиграли до пенальти из-за мелочей. Играла только одна команда. Она прилагала больше усилий, а другая ждала пенальти», – сказал Энрике.

Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»

Источник: AS
Чемпионат Европы Испания Италия Энрике Луис
Комментарии (26)
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сутулая собака и лисы
1625615059
удерживать мячик, переводя его с фланга на фланг, но не обостряя = Испания играет и не ждёт пенальти.
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Nesterenko
1625618450
А в 1/4 играла только Швейцария, но надломилась в серии пенальти и поэтому Испания прошла дальше
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Play
1625628773
Испания вчера удивила конечно. По ходу всего турнира вообще никакого впечатления не производила, контроль мяча без остроты, отсутствие яркого лидера, этой команды и в полуфинале то не должно было быть. Но вчера очень интересную игру показали, доминировали, прессинговали, много острых передач, прям понравились. Но Италия заслужила финал своей игрой с самого первого матча Евро и взяла своё по праву.
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житель СПб
1625632015
Испания получила то, что заслужила. жаловаться ей не на что - только на себя.
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Niko
1625635028
Если это называется играть лучше, то увольте... опять 70% матча катали поперёк и назад , 3 раза засыпал походу матча. Спасибо Стогниенко с его эмоциональным комментарием. Иначе бы так и не просыпался бы. Не понимаю как можно тащиться с этой тики таки, барса раньше это хотя бы эффектней делала, а главное после убаюкиваний хотя бы проводили острые атаки. А эти просто владеют мячом.
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neveldomha
1625635102
Тогда научи своих игроков хотя бы в створ попадать.
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JTherry
1625637410
Фергюссон: "Нападение выигрывает матчи, оборона выигрывает титулы"...
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Cules2013
1625639357
Ну это говорят эмоции. Италия атаковала, имела моменты. Гол забила по делу. В определённый момент счёт вообще мог стать 2-0 и до свидания. Испания очень сильный матч провела, это неожиданно, но промахи Ойерсабела очень были некстати. А потом, кто дал бить пенальти Морате? ну он же их порет постоянно? В принципе, можно сказать, что это тренерские просчёты, не угадал с составом.
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Garrincha58
1625641606
ваша тики така уже всем надоела и это они называют лучшей игрой какой смысл катать мяч, а результат на табло Италия в финале
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portero
1625650460
Ну не знаю, владение мячом хорошая штука, но когда нет забивных форвардов на что можно рассчитывать, то слабый удар, то в воротчика , то сильный, но мимо как всегда, причём во всех играх два-три удара хороших, при куче моментов....
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