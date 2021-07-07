Энрике – о матче с Италией: «Играла только одна команда. Другая ждала пенальти»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

«Мы провели отличный Евро. Были лучше Италии и не выиграли до пенальти из-за мелочей. Играла только одна команда. Она прилагала больше усилий, а другая ждала пенальти», – сказал Энрике.

Испания впервые в истории проиграла в полуфинале Евро/ЧМ.

Италия встретится в финале Евро с победителем матча Англия – Дания.

Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»