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    Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»

    Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

    «Жаль. Мы хотели, чтобы Евро не заканчивался для нас сегодня. Команда сыграла отлично, мы были лучше практически весь матч. Горжусь своими партнерами.

    Все считали Италию фаворитом, но мы доказали, что мы сильнее. Игра шла так, как мы хотели, но это футбол. Остается лишь поздравить соперника», – сказал Бускетс.

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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      Derzkiy1 1 минуту назад

      Интереснее намного были, Ольмо в Испании топ просто

      0
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      Рейтинг: +506

      kliker 3 минуты назад

      Бу-га-га.
      Даже если вы мяч вообще не будете отдавать сопернику, то вы всё равно проиграете, но уже по пенальти))

      0
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      Рейтинг: +72

      RusUltras 9 минут назад

      Владением матчи не выигрываются, тики-така уже давно не работает

      0
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      Рейтинг: +374

      BuenosArgentina 11 минут назад

      Лузер

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