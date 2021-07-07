Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

«Жаль. Мы хотели, чтобы Евро не заканчивался для нас сегодня. Команда сыграла отлично, мы были лучше практически весь матч. Горжусь своими партнерами.

Все считали Италию фаворитом, но мы доказали, что мы сильнее. Игра шла так, как мы хотели, но это футбол. Остается лишь поздравить соперника», – сказал Бускетс.