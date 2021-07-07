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  • Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»

Бускетс: «Испания была лучше Италии практически весь матч. Доказали, что мы сильнее»

7 июля 2021, 01:25
30

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 – по пенальти).

«Жаль. Мы хотели, чтобы Евро не заканчивался для нас сегодня. Команда сыграла отлично, мы были лучше практически весь матч. Горжусь своими партнерами.

Все считали Италию фаворитом, но мы доказали, что мы сильнее. Игра шла так, как мы хотели, но это футбол. Остается лишь поздравить соперника», – сказал Бускетс.

Источник: Marca
Чемпионат Европы Испания Италия Бускетс Серхио
Комментарии (30)
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BuenosArgentina
1625610391
Лузер
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RusUltras
1625610535
Владением матчи не выигрываются, тики-така уже давно не работает
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Derzkiy1
1625610995
Интереснее намного были, Ольмо в Испании топ просто
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Gek Dement
1625611663
Испания второй турнир подряд вылетает по пенальти..
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сутулая собака и лисы
1625615757
равная игра, базовая статистика обычно субъективна.
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Zubo
1625623767
..быть лучше весь матч,это значит забить больше, просто быть лучше не забивая, это пустая трата времени,если статистика не матерализуется в голы она значит только одно что на самом деле твоя команда хуже, поскольку ты не забил... Италия переиграла испанских болванов тактически , и забила больше, забила первой и поэтому играла лучше, результат на табло
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semm
1625626725
Испания владела мячом всю игру, но не была лучше потому что, имеет таких "мудней" в команде как Мората!
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SaveAS
1625630839
Можно сколько угодно говорить, что Испания играла лучше, но счёт на табло, одни едут домой с высоко поднятой головой, а другие едут на финал ЕВРО
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neveldomha
1625635266
Если игроки команды не умеют бить пенальти, значит они не лучшие.
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dim29
1625642341
Кто-бы что не говорил,но барса без Иньеста совсем не та,система образующий игрок,Месси без него не так ярок конечно.Ну а Бускетс постарел,обьём уже в силу возраста не делает,годы берут своё.
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