Журналист Скира: ван Гаал в третий раз возглавит сборную Нидерландов. Он брал с командой бронзу ЧМ

Футбольные власти Нидерландов определились с главным тренером сборной. На пост назначат 69-летнего Луи ван Гаала, уже работавшего с командой.
С ним будет подписан контракт на два года.
- Ван Гаал тренировал сборную Нидерландов с 2000 по 2001-й и с 2012 по 2014-й год.
- Национальная команда под его руководством взяла бронзу на ЧМ-2014.
- Ван Гаал не тренировал с 2016 года, когда он ушел из «МЮ».
AD: ван Гаал – главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Он не тренировал с 2016 года
Источник: твиттер Николо Скиры