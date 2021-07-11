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  • Журналист Скира: ван Гаал в третий раз возглавит сборную Нидерландов. Он брал с командой бронзу ЧМ

Журналист Скира: ван Гаал в третий раз возглавит сборную Нидерландов. Он брал с командой бронзу ЧМ

11 июля 2021, 12:08

Футбольные власти Нидерландов определились с главным тренером сборной. На пост назначат 69-летнего Луи ван Гаала, уже работавшего с командой.

С ним будет подписан контракт на два года.

  • Ван Гаал тренировал сборную Нидерландов с 2000 по 2001-й и с 2012 по 2014-й год.
  • Национальная команда под его руководством взяла бронзу на ЧМ-2014.
  • Ван Гаал не тренировал с 2016 года, когда он ушел из «МЮ».

AD: ван Гаал – главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Он не тренировал с 2016 года

Источник: твиттер Николо Скиры
Голландия. Эредивизие Нидерланды ван Гаал Луи
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