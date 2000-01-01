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    AD: ван Гаал – главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Он не тренировал с 2016 года

    Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал может вернуться в национальную команду.

    По информации AD, 69-летний голландец – главный претендент на смену Франку де Буру, который покинул сборную Нидерландов после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от Чехии (0:2).

    Сообщается, что руководство Федерации футбола Голландии ведет переговоры с экс-тренером «Барселоны» и «МЮ».

    • Ван Гаал тренировал сборную Нидерландов с 2000 по 2001-й и с 2012 по 2014-й год.
    • Национальная команда под его руководством взяла бронзу на ЧМ-2014.
    • Ван Гаал не тренировал с 2016 года, когда он ушел из «МЮ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AD

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1414

      Marley Bob 58 секунд назад

      Наверное,самая противоречивая фигура в европейском тренерском цеху.очень сложно предугадать с ним будущий результат оранжевых.но все же скепсис преобладает в суждении.

      0
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      Рейтинг: +10

      kino67 17 минут назад

      Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013
      года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"

      0
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      Рейтинг: +12500

      Cules2013 33 минуты назад

      не худший вариант, но вопросов много к нему.

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