AD: ван Гаал – главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Он не тренировал с 2016 года

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал может вернуться в национальную команду.

По информации AD, 69-летний голландец – главный претендент на смену Франку де Буру, который покинул сборную Нидерландов после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от Чехии (0:2).

Сообщается, что руководство Федерации футбола Голландии ведет переговоры с экс-тренером «Барселоны» и «МЮ».