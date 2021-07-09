AD: ван Гаал – главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Он не тренировал с 2016 года

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал может вернуться в национальную команду.
По информации AD, 69-летний голландец – главный претендент на смену Франку де Буру, который покинул сборную Нидерландов после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от Чехии (0:2).
Сообщается, что руководство Федерации футбола Голландии ведет переговоры с экс-тренером «Барселоны» и «МЮ».
- Ван Гаал тренировал сборную Нидерландов с 2000 по 2001-й и с 2012 по 2014-й год.
- Национальная команда под его руководством взяла бронзу на ЧМ-2014.
- Ван Гаал не тренировал с 2016 года, когда он ушел из «МЮ».
Источник: AD