Ларссон присоединился к «Спартаку» после Евро-2020 и отпуска

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вернулся в расположение команды после Евро-2020 и отпуска. Со сборной Швеции игрок вылетел в 1/8 финала от Украины.

«Спартак» считает, что Ларссон не получил возможность проявить себя на чемпионате Европы.

«Спартак» стартует в РПЛ 24 июля матчем против «Рубина».

Ларссон выступает в России 2 года.

Завтра, 11 июля, «Спартак» матчем против «Сочи» стартует в предсезонном Кубке Матч Премьер.