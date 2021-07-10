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    Ларссон присоединился к «Спартаку» после Евро-2020 и отпуска

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вернулся в расположение команды после Евро-2020 и отпуска. Со сборной Швеции игрок вылетел в 1/8 финала от Украины.

    «Спартак» считает, что Ларссон не получил возможность проявить себя на чемпионате Европы.

    • «Спартак» стартует в РПЛ 24 июля матчем против «Рубина».
    • Ларссон выступает в России 2 года.
    • Завтра, 11 июля, «Спартак» матчем против «Сочи» стартует в предсезонном Кубке Матч Премьер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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