Ларссон присоединился к «Спартаку» после Евро-2020 и отпуска

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вернулся в расположение команды после Евро-2020 и отпуска. Со сборной Швеции игрок вылетел в 1/8 финала от Украины.
«Спартак» считает, что Ларссон не получил возможность проявить себя на чемпионате Европы.
- «Спартак» стартует в РПЛ 24 июля матчем против «Рубина».
- Ларссон выступает в России 2 года.
- Завтра, 11 июля, «Спартак» матчем против «Сочи» стартует в предсезонном Кубке Матч Премьер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»