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    Березуцкий – о стартовом составе ЦСКА: «Его в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся»

    Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что пока не определился с игроками, которые будут основными в сезоне-2021/22.

    «По стартовому составу и заменам на сборах можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся.

    Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», – сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

    • ЦСКА стартует в РПЛ 25 июля матчем с «Уфой».
    • Березуцкий сменил на посту тренера Ивицу Олича.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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