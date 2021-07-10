Березуцкий – о стартовом составе ЦСКА: «Его в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что пока не определился с игроками, которые будут основными в сезоне-2021/22.

«По стартовому составу и заменам на сборах можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся.

Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», – сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.