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  • Березуцкий – о стартовом составе ЦСКА: «Его в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся»

Березуцкий – о стартовом составе ЦСКА: «Его в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся»

10 июля 2021, 12:58
3

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что пока не определился с игроками, которые будут основными в сезоне-2021/22.

«По стартовому составу и заменам на сборах можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся.

Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», – сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

  • ЦСКА стартует в РПЛ 25 июля матчем с «Уфой».
  • Березуцкий сменил на посту тренера Ивицу Олича.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (3)
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житель СПб
1625913511
Ну что сказать после такой новости?! - Бедный ЦСКА!
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Sancho010365
1625915994
Не унывать, ребята! Рисковать тоже нужно, толку от приезда многих специалистов из Европы, где мы! Действительно они бегут не оглядываясь от нас, так было в Зените, знаете за кого пишу. Я представляю, что творится в руководстве российских команд. И вывод, пока большие дядьки не соберутся и не обговорят условия поступления до начальных футбольных школ, их воспитание и обучение, преподавателям нужно платить в 101 раз больше чем тренерам РПЛ и не только за счет Галицкого но и бюджета, ни фига не будет толку. И сборную будут клевать, да сами же виноваты все, точка. Причём тут Черчесов, если в Европе никто из россиян толком не играет, в кубках ЛЕ и ЛЧ жах и позор. С кем играть, выбора нет, вот и имеем что имеем.
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Batyga
1625925793
Походу они будут продолжаться и по ходу сезона...
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