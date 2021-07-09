«Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику сборной Португалии Невешу

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остается трансферной целью «Арсенала».
По информации журналиста Николо Скиры, лондонский клуб предложил 24-летнему футболисту контракт на пять сезонов.
Ранее сообщалось, что потенциальному покупателю придется заплатить за португальца 35 миллионов фунтов.
- Невеш – игрок сборной Португалии.
- На Евро-2020 он принял участие в 1 матче.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Вулверхэмптон» 40 игр, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: Твиттер Николо Скиры