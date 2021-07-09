«Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику сборной Португалии Невешу

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остается трансферной целью «Арсенала».

По информации журналиста Николо Скиры, лондонский клуб предложил 24-летнему футболисту контракт на пять сезонов.

Ранее сообщалось, что потенциальному покупателю придется заплатить за португальца 35 миллионов фунтов.