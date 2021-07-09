Агент Луческу: «Шкурин полетит на сборы с киевским «Динамо». Речь об аренде без права выкупа»

Аркадий Запорожану, агент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, подтвердил информацию о переходе форварда ЦСКА Ильи Шкурина в украинский клуб на правах аренды.

«Илья Шкурин полетит на сборы с «Динамо». Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа», – сказал Запорожану.