Агент Дивеева – об интересе «Кристал Пэлас» и «Брентфорда»: «Это обыкновенные слухи»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, опроверг информацию о желании «Кристал Пэлас» и «Брентфорда» подписать его клиента.

Ранее Eurostavka сообщала, что 21-летний россиянин находится в шорт-листах вышеуказанных клубов АПЛ.

«Надо проверять источники, у меня такой информации нет. Это обыкновенные слухи, официальных обращений не было», – сказал агент.