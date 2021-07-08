Агент Дивеева – об интересе «Кристал Пэлас» и «Брентфорда»: «Это обыкновенные слухи»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, опроверг информацию о желании «Кристал Пэлас» и «Брентфорда» подписать его клиента.
Ранее Eurostavka сообщала, что 21-летний россиянин находится в шорт-листах вышеуказанных клубов АПЛ.
«Надо проверять источники, у меня такой информации нет. Это обыкновенные слухи, официальных обращений не было», – сказал агент.
- В прошлом сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- Ранее стало известно об интересе к нему со стороны «Болоньи».
Источник: Sport24