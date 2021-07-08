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    Агент Дивеева – об интересе «Кристал Пэлас» и «Брентфорда»: «Это обыкновенные слухи»

    Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, опроверг информацию о желании «Кристал Пэлас» и «Брентфорда» подписать его клиента.

    Ранее Eurostavka сообщала, что 21-летний россиянин находится в шорт-листах вышеуказанных клубов АПЛ.

    «Надо проверять источники, у меня такой информации нет. Это обыкновенные слухи, официальных обращений не было», – сказал агент.

    • В прошлом сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
    • Ранее стало известно об интересе к нему со стороны «Болоньи».

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    Источник: Sport24

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