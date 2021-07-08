Вилков: «Слуцкий любит нахваливать иностранных арбитров, а наших «песочит»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Мне очень нравится, как комментирует Слуцкий. Очень глубокое понимание футбола. Даже понимание судейства на хорошем уровне. Это без иронии! Но пенальти в ворота Дании случился после того, как Слуцкий нахваливал судью.

Слуцкий не был согласен назначением пенальти! Но зачастую он нахваливает иностранных специалистов, но российских арбитров ругает.

Недавно я был инспектором на матче «Нижний Новгород» – «Рубин», где судил молодой парень. Казанцы тогда победил, а судья поставил два пенальти и удалил игрока хозяев. Все по делу! Но что-то нигде в СМИ я не видел хвалебный тон в адрес молодого арбитра. А то Слуцкий любит нахваливать иностранных арбитров, а наших «песочит», – сказал Вилков.

Голландский арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота Дании в матче 1/2 финала Евро с Англией (1:2) за фол на Рахиме Стерлинге .

назначил пенальти в ворота Дании в матче 1/2 финала Евро с Англией (1:2) за фол на . В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру.

Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»