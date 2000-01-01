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    Вилков: «Слуцкий любит нахваливать иностранных арбитров, а наших «песочит»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

    «Мне очень нравится, как комментирует Слуцкий. Очень глубокое понимание футбола. Даже понимание судейства на хорошем уровне. Это без иронии! Но пенальти в ворота Дании случился после того, как Слуцкий нахваливал судью.

    Слуцкий не был согласен назначением пенальти! Но зачастую он нахваливает иностранных специалистов, но российских арбитров ругает.

    Недавно я был инспектором на матче «Нижний Новгород»«Рубин», где судил молодой парень. Казанцы тогда победил, а судья поставил два пенальти и удалил игрока хозяев. Все по делу! Но что-то нигде в СМИ я не видел хвалебный тон в адрес молодого арбитра. А то Слуцкий любит нахваливать иностранных арбитров, а наших «песочит», – сказал Вилков.

    Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +707

      Untitled-1 38 минут назад

      Лучше молчи, ты провоцируешь людей на справедливые ушаты говна на твою голову.

      0
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      Рейтинг: +35

      alex-croos 1 час назад

      По делу песочит!

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