В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру

В полуфинальном матче Евро-2020 Англия обыграла Данию со счетом 2:1.

Победный гол на 104-й минуте забил Гарри Кейн, добивший мяч в ворота после нереализованного собой же пенальти.

11-метровый удар заработал Рахим Стерлинг, который упал в штрафной площади после прорыва с правого фланга.

В этот момент на поле одновременно находились два мяча, что запрещено правилами. Судья Данни Маккели проигнорировал нарушение и не остановил игру.

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni