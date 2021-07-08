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  • В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру

В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру

8 июля 2021, 07:21
26

В полуфинальном матче Евро-2020 Англия обыграла Данию со счетом 2:1.

Победный гол на 104-й минуте забил Гарри Кейн, добивший мяч в ворота после нереализованного собой же пенальти.

11-метровый удар заработал Рахим Стерлинг, который упал в штрафной площади после прорыва с правого фланга.

В этот момент на поле одновременно находились два мяча, что запрещено правилами. Судья Данни Маккели проигнорировал нарушение и не остановил игру.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Англия Дания Стерлинг Рахим Маккели Данни
Комментарии (26)
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Cubinec1989
1625721725
Не было там пенальти. Вообще весь план на игру у англичан- дай ка упаду в штрафной или около, у нас же ******** навесы, а может пеналь дадут.
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valiknavashinsky
1625723877
Причины,по которым назначили пенальти,которого не было:1)играла сборная Англии,которая не играла на Евро в финале;2)играли на Уэмбли;3)и финал пройдет на Уэмбли.Пенальти полностью на совести судей и WAR.А так матч получился хорошим.Могли дотянуть до пенальти.Всем удачи!!!
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Давид59
1625726545
Только слепому не видно, что происходит. Англию прокатили с ЧМ-2018. Факт подкупа голосов всплыл и теперь УЕФА замаливает грехи ФИФА. Полуфинал и финал - в Лондоне. Тянут англичан к победе за уши.
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серега кашин
1625727084
будем надеяться что италия победит в финале, англия не достойна победы
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SPACE TRUCKIN
1625729404
Англия- ффу...пенальти левый да еще и два мяча на поле...они были сильнее,но победа должна быть без всяких кавычек...
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paracetamol
1625735348
Пенальти был, мягко говоря, сомнительным. Не только наши свистуны любят бабки!
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ААМ
1625740680
Два мяча пол беды, вот левый пенальти да на своём поле - позор. В финале болею за Италию. Побеждать надо честно господа джентльмены-англичане. Поведение Стерлинга лишь повод для белых расистов говорить о подлости чёрных. Хотя и белые хороши.
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momwig_
1625750095
Два мяча - это ВООБЩЕ не беда, если "лишний" не помешал игре. Это правила. Судья находился в очень хорошей позиции, оттуда видно всё. Мы прекрасно понимаем про то, как легкое касание на скорости влияет на равновесие когда это про наших. но тут же проклятые англы, да? Стерлинг уже прошел Меле, зачем он махал ногой? Выставил? Выставил. Дальше Стерлинг резко смещался вправо, вовремя выставленная правая нога для гашения импульса там просто необходима. Нога Меле задерживает ногу Стерлинга - и не чуть чуть, а ровно в направлении, куда она должна была пойти. И Стрелинг не "вытянул ножки", а резко выбросил правую вперед, уже теряя равновесие, говорить, что он уже пикировал фактических оснований нет. И в этот момент Йенсен бедром добавляет ему движения как раз в направлении падения. Это - пенальти. И незачем противопоставлять объективной реальности собственное отношение к Англии и её сборной. Сборная, кстати, хорошая. Никогда не болел за Англию, но это классная команда - молодая, уже хорошо выстроенная. Пытаются в футбол играть... Щвейцария вымучила пенальти с Францией, чуть не вымучила с Испанией (то есть вымучила, но выиграть не смогла), потом с Испанией вымучивали пенальти итальянцы - хотя это далеко не та Испания, которая брала Евро 2008 и 2012. Ну, вымучила бы Дания серию пенальти (больше у неё в этом матче надеяться было не на что уже), не дай Бог выиграла бы. Смотрели бы битву мучеников в финале? Финал Англия-Испания при этих полуфиналах был бы идеален. Остается надеяться, что Италия не будет с англичанами "катеначчить", потому что они не придавят её владением как испанцы. Но это будет топ матч. А ведь в самом страшном случае нас мог ждать финал Дания-Щвейцария. Хуже - только Греция в 2004. Так что я ни с одной из сторон не понимаю нытиков. И пеналь был (да, да, без костей в труху, чтоб наверняка, но - был), и финал спасен.
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Алексей новый
1625768981
Судья в поле не сильно виноват - мог не увидеть. А ВОТ ВАР - ЭТО БОЛЬШОЙ ВОПРОС О ЧЕСТНОСТИ И НЕПОДКУПНОСТИ. ТРИ СУДЬИ ВАР ДАЖЕ НЕ УСОМНИЛИСЬ !!!!!!! ДЕТЕКТОР ЛЖИ ДОЛЖЕН ПОРАБОТАТЬ С СУДЬЯМИ.
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