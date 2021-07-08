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  • Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

8 июля 2021, 13:57
32

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков считает, что голландский судья Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в матче 1/2 финала Евро АнглияДания (2:1) за фол на Рахиме Стерлинге.

«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ.

Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.

Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут.

Пользуясь случаем, хотел пожелать нашим судьям удачи. Ну и Кукуяна поздравляю с назначением на Суперкубок. Еще один статусный матч в его карьере», – сказал Вилков.

В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Англия Дания Стерлинг Рахим Вилков Михаил Маккели Данни
Комментарии (32)
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Snek
1625742497
Вилкова уж пол года как выгнали, а он всё отмазы лепит какие-то. Сказал бы честно: "Я тупой, слепой, хреновый судья, меня выгнали, потому что я нихрена не могу разбираться в эпизодах"
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MaxRnD
1625742523
Высунулся упырь со своим авторитетным мнением и почти сам себя оправдал. Сейчас ещё Лапочкин должен расчехлится
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momwig_
1625743472
Не скромничай, то, что ты творил тут даже рядом не лежало. А пенальти был. Нога Меле выставлена, в мяч не сыграл, Йенсен добавляет скорости бедром в зад Стерлингу.
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R_a_i_n
1625748247
Я бы еще расстрелял за такой пенальти, раза два даже.
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seth343
1625749446
Ты вспомни себя, как ты всех засуживал в пользу зины, Неужели деньги кончились, что ты из бака свой голосок подаешь?
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vladimir-7
1625749514
Вилков высказал общее мнение некоторых судей РФС, находящихся в очереди на детектор лжи, с последующим их пожизненным увольнением из судейского корпуса и от судейства вообще.
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Cules2013
1625749631
Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут. ----- ну всё понятно, старая песня, слышали ото всех подряд, от уборщицы до президента - все ошибаются, просто смеритесь и не расшатывайте лодку. ну-ну. за каждый косяк должно быть соизмеримое наказание, а за хорошую работу - соизмеримое вознаграждение. тогда и будет всё нормально. На этом Евро почти все судили хорошо, но Маккели выделился. Никакой это не рабочий эпизод, а ошибка, за которую нужно понести наказание.
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portero
1625753220
Это же нагличане, им можно творить всё, как впрочем и их родне пиндосам...
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Марк Аврелий!
1625753821
Вилков лукавит. Судью отправят на детектор лжи, если он назначит пенальти в ворота Зенита.
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Garrincha58
1625811466
вот поэтому VAR нафиг не нужен толку от него даже мы по ТВ всё видим что это нырок, а эти варщики не видят или не хотят или УЕФА так надо чтобы Англия играла в финале....????
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