Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков считает, что голландский судья Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в матче 1/2 финала Евро АнглияДания (2:1) за фол на Рахиме Стерлинге.

    «В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ.

    Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.

    Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут.

    Пользуясь случаем, хотел пожелать нашим судьям удачи. Ну и Кукуяна поздравляю с назначением на Суперкубок. Еще один статусный матч в его карьере», – сказал Вилков.

    В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +644

      SuperNils 11 минут назад

      Говорят, судья со стадиона на новенькой Феррари уезжал. Может, врут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11526

      paracetamol 40 минут назад

      Голландский судья Данни Маккели ошибся, ему проплатили. И ВАРу тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15727

      derrik2000 45 минут назад

      Не повезло тебе, Миша, что ты:
      1. Живёшь в России
      2. Был футбольным арбитром.

      Жил и судил бы в Европе - благода-а-а-ать... была бы.
      Но тебе чуточку не повезло со страной проживания. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7068

      "supermax" 51 минуту назад

      сказал бывший арбитр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3354

      momwig_ 57 минут назад

      Не скромничай, то, что ты творил тут даже рядом не лежало.

      А пенальти был. Нога Меле выставлена, в мяч не сыграл, Йенсен добавляет скорости бедром в зад Стерлингу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      valiknavashinsky 1 час назад

      Чья бы мычала,но твоя,Вилков,молчала!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45301

      MaxRnD 1 час назад

      Высунулся упырь со своим авторитетным мнением и почти сам себя оправдал. Сейчас ещё Лапочкин должен расчехлится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      Snek 1 час назад

      Вилкова уж пол года как выгнали, а он всё отмазы лепит какие-то. Сказал бы честно: "Я тупой, слепой, хреновый судья, меня выгнали, потому что я нихрена не могу разбираться в эпизодах"

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87164
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru