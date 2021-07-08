Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков считает, что голландский судья Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в матче 1/2 финала Евро Англия – Дания (2:1) за фол на Рахиме Стерлинге.

«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ.

Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.

Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут.

Пользуясь случаем, хотел пожелать нашим судьям удачи. Ну и Кукуяна поздравляю с назначением на Суперкубок. Еще один статусный матч в его карьере», – сказал Вилков.

В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру