УЕФА открыл дело в отношении Англии из-за фаната, светившего лазером в лицо Шмейхелю во время пенальти

УЕФА открыл три дисциплинарных дела по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1, дополнительное время).
Дисциплинарный комитет рассмотрит использование фанатом лазерной указки во время исполнения пенальти нападающим сборной Англии Гарри Кейном.
Также комитет рассмотрит неуважительное поведение английских болельщиков во время гимна Дании и использование петард.
- Шмейхель отразил 11-метровый, но Кейн оказался первым на добивании.
- В момент падения Стерлинга в штрафной Дании на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру.
Источник: сайт УЕФА