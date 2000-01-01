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    УЕФА открыл дело в отношении Англии из-за фаната, светившего лазером в лицо Шмейхелю во время пенальти

    УЕФА открыл три дисциплинарных дела по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 АнглияДания (2:1, дополнительное время).

    Дисциплинарный комитет рассмотрит использование фанатом лазерной указки во время исполнения пенальти нападающим сборной Англии Гарри Кейном.

    Также комитет рассмотрит неуважительное поведение английских болельщиков во время гимна Дании и использование петард.

    • Шмейхель отразил 11-метровый, но Кейн оказался первым на добивании.
    • В момент падения Стерлинга в штрафной Дании на поле было два мяча. Арбитр не остановил игру.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1785

      kvm 10 минут назад

      ой как страшно...

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