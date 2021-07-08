УЕФА открыл дело в отношении Англии из-за фаната, светившего лазером в лицо Шмейхелю во время пенальти

УЕФА открыл три дисциплинарных дела по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1, дополнительное время).

Дисциплинарный комитет рассмотрит использование фанатом лазерной указки во время исполнения пенальти нападающим сборной Англии Гарри Кейном.

Также комитет рассмотрит неуважительное поведение английских болельщиков во время гимна Дании и использование петард.