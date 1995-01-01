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    Уткин: «Варианты в Европе не рассматривал. «Ахмат» – лучший вариант для продолжения карьеры»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал об уходе из «Краснодара».

    – Почему бы не дать Даниилу Уткину шанс в «Краснодаре»?

    – Не знаю, эти вопросы не ко мне. Как такового разговора с Гончаренко не было. Были футбольные обсуждения, что он хочет от меня видеть, в какой роли.

    Зимой начал думать о будущем. Интерес ЦСКА? Только по разговорам, конкретики не было. Мой агент искал варианты, и вариант с «Ахматом» был оптимальным.

    – У вас же тот же агент, что и у Кокорина. Не было вариантов в Европе?

    – На этом этапе не рассматривали варианты в Европе. Я посчитал, что «Ахмат» – лучший вариант для продолжения карьеры.

    Мне позвонил Андрей Викторович Талалаев, мы переговорили, мне стало все ясно.

    • «Ахмат» арендовал Уткина месяц назад у «Краснодара».
    • Он проведет в команде из Грозного сезон-2021/22.
    • В составе краснодарцев хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 64 матчах.

    Уткин – о мечте: «Играть за сборную России, попробовать себя в Европе»

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    Источник: «Матч ТВ»

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