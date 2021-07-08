Уткин: «Варианты в Европе не рассматривал. «Ахмат» – лучший вариант для продолжения карьеры»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал об уходе из «Краснодара».

– Почему бы не дать Даниилу Уткину шанс в «Краснодаре»?

– Не знаю, эти вопросы не ко мне. Как такового разговора с Гончаренко не было. Были футбольные обсуждения, что он хочет от меня видеть, в какой роли.

Зимой начал думать о будущем. Интерес ЦСКА? Только по разговорам, конкретики не было. Мой агент искал варианты, и вариант с «Ахматом» был оптимальным.

– У вас же тот же агент, что и у Кокорина. Не было вариантов в Европе?

– На этом этапе не рассматривали варианты в Европе. Я посчитал, что «Ахмат» – лучший вариант для продолжения карьеры.

Мне позвонил Андрей Викторович Талалаев, мы переговорили, мне стало все ясно.

«Ахмат» арендовал Уткина месяц назад у «Краснодара».

Он проведет в команде из Грозного сезон-2021/22.

В составе краснодарцев хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 64 матчах.

Уткин – о мечте: «Играть за сборную России, попробовать себя в Европе»