Уткин: «Варианты в Европе не рассматривал. «Ахмат» – лучший вариант для продолжения карьеры»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал об уходе из «Краснодара».
– Почему бы не дать Даниилу Уткину шанс в «Краснодаре»?
– Не знаю, эти вопросы не ко мне. Как такового разговора с Гончаренко не было. Были футбольные обсуждения, что он хочет от меня видеть, в какой роли.
Зимой начал думать о будущем. Интерес ЦСКА? Только по разговорам, конкретики не было. Мой агент искал варианты, и вариант с «Ахматом» был оптимальным.
– У вас же тот же агент, что и у Кокорина. Не было вариантов в Европе?
– На этом этапе не рассматривали варианты в Европе. Я посчитал, что «Ахмат» – лучший вариант для продолжения карьеры.
Мне позвонил Андрей Викторович Талалаев, мы переговорили, мне стало все ясно.
- «Ахмат» арендовал Уткина месяц назад у «Краснодара».
- Он проведет в команде из Грозного сезон-2021/22.
- В составе краснодарцев хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 64 матчах.
Уткин – о мечте: «Играть за сборную России, попробовать себя в Европе»