Охрана «Уэмбли» после празднования Бонуччи с болельщиками перепутала его с фанатом и не хотела пускать на поле

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании (1:1, 4:2 по пенальти) отпраздновал победу с фанатами, располагавшимися на трибуне. Однако потом игрок не сразу вернулся на поле.

Он столкнулся со стюардессой, которая перепутала Бонуччи с фанатом. Она не хотела пускать футболиста на поле. Когда девушка все поняла, она обнялась с итальянцем.

GrazieeeeLa Steward non riconosce @bonucci_leo19 e vuol rimandarlo in tribuna! Della serie chi sei? #solilloQuando salite in areo verificate che ci sia perchè non sanno più come fermarci per cui ci rapiscono i giocatori pic.twitter.com/Zm6UWenROK