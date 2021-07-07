Охрана «Уэмбли» после празднования Бонуччи с болельщиками перепутала его с фанатом и не хотела пускать на поле

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании (1:1, 4:2 по пенальти) отпраздновал победу с фанатами, располагавшимися на трибуне. Однако потом игрок не сразу вернулся на поле.
Он столкнулся со стюардессой, которая перепутала Бонуччи с фанатом. Она не хотела пускать футболиста на поле. Когда девушка все поняла, она обнялась с итальянцем.
- Бонуччи повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по числу матчей за сборную Италии на Евро.
- В финале Италия сыграет либо с Англией, либо с Данией.
- Финал состоится 11 июля на лондонском «Уэмбли».
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Источник: твиттер Paola