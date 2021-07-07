«Динамо» согласовало контракт с экс-защитником «Вест Хэма» Бальбуэной

Бывший защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в «Динамо», сообщает турецкий журналист Экрем Конур.
По информации источника, стороны согласовали все детали сделки. Официально о переходе 29-летнего парагвайца будет объявлено в ближайшее время.
- Бальбуэна – свободный агент.
- В прошлом сезоне он провел за «Вест Хэм» 18 матчей и забил 1 гол.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Экрема Конура
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