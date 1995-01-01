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    «Динамо» согласовало контракт с экс-защитником «Вест Хэма» Бальбуэной

    Бывший защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в «Динамо», сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

    По информации источника, стороны согласовали все детали сделки. Официально о переходе 29-летнего парагвайца будет объявлено в ближайшее время.

    • Бальбуэна – свободный агент.
    • В прошлом сезоне он провел за «Вест Хэм» 18 матчей и забил 1 гол.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Экрема Конура

    Турецкий журналист и футбольный комментатор. Аудитория в твиттере - более 121 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      orlovcar 1 час назад

      года 4 еще побегает вполне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      Cleaner > orlovcar 57 минут назад

      В нашем чемпионате и бегать не нужно. Пешочком походит, на безбедную старость и накопит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      kan85 1 час назад

      Сначала Вальбуэна - теперь Бальбуэна)

      0
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      ...
      Рейтинг: +474

      99-й > kan85 1 час назад

      А потом еще какого нибудь Бабуина

      0
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      ...
      Рейтинг: +45285

      MaxRnD > 99-й 1 час назад

      Так потихоньку до бабы Нины и скатимся )

      0
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      Рейтинг: +589

      R_a_i_n 1 час назад

      Любят мусора всяких там ...буина!

      2
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      Рейтинг: +281

      Янвapь 69 > R_a_i_n 1 час назад

      Бубльгум

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