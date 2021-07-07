«Динамо» согласовало контракт с экс-защитником «Вест Хэма» Бальбуэной

Бывший защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в «Динамо», сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

По информации источника, стороны согласовали все детали сделки. Официально о переходе 29-летнего парагвайца будет объявлено в ближайшее время.