Главные новости дня. Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро, Рангник подписал контракт с «Локомотивом»

Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020, где сыграет с Англией или Данией.

Агент Дальберта: «Интерес от ЦСКА есть. Ждем официальное предложение».

«ПСЖ» объявил о переходе Хакими.

Тренер молодежной сборной Германии Кунц может возглавить сборную России.

Чорлуку представили в качестве тренера «Локомотива».

Форварду «Лорьяна» плеснули в лицо кислотой. Он госпитализирован с ожогами глаз.

Журналист Конов: новому тренеру сборной России могут разрешить совмещение с работой в клубе на время отбора ЧМ-2022.

Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива».

РБК: в РПЛ обсудят ужесточение критериев отбора легионеров по принципу заигранности за сборные.

«РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец.