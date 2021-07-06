Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива»

«Локомотив» объявил о начале сотрудничества с немецким тренером Ральфом Рангником.

Он стал руководителем по спорту и развитию московского клуба. Стороны заключили трехлетний контракт.

«Ральф Рангник в роли руководителя по спорту и развитию «Локомотива» будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.

Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки», – сообщила пресс-служба.