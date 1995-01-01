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    Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о начале сотрудничества с немецким тренером Ральфом Рангником.

    Он стал руководителем по спорту и развитию московского клуба. Стороны заключили трехлетний контракт.

    «Ральф Рангник в роли руководителя по спорту и развитию «Локомотива» будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.

    Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки», – сообщила пресс-служба.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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