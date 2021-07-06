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  • РБК: в РПЛ обсудят ужесточение критериев отбора легионеров по принципу заигранности за сборные

РБК: в РПЛ обсудят ужесточение критериев отбора легионеров по принципу заигранности за сборные

6 июля 2021, 11:59
43

РФС и РПЛ в ближайшие годы обсудят различные варианты смены лимита на легионеров.

«В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран.

Например, если игрок из определенной страны не проведет определенное количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», – сообщил РБК источник, знакомы с ситуацией.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд. На поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (43)
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ivany4
1625563728
Ну вот и замахали крыльями, имитируя бурную деятельность.)) Но главная мысль сказанного - в ближайшие годы обсудят! И только. А когда решат и примут соответствующее решение, никому не известно. Как всегда - или ишак сдохнет, или падишах умрет, или проблема решится сама собой.)))
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Давид59
1625565320
Дурдом!!! Какие нахрен заигранные за сборную леги? У нас таких почти никогда не было. И сейчас почти нет. Если это примут, то Зенит, например, останется без Вендела, Сантоса, Малкома, Дриусси. Будут легионеры из сборных второй сотни рейтинга. Во придумали!
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slavа0508
1625566648
Только вот интересно какие клубы в состояние купить у нас игроков сборных ???Зенит ,ну допустим Спартак с Локо по одному два ,,,а такие как Ростов только и выезжают что ищут не кому особо не известных с учётом что раскроется и в дальнейшем дороже продать,,,
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insider_retro
1625570787
Зачем чужое колесо изобретать "ближайшие годы"?.. За обсуждениями два отбора пройдёт и потеряется целое поколение молодёжи... Лишь бы пообсуждать и не отвечать за содеянное...
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vladimir-7
1625574723
Лимит на легионеров можно отменить совсем, но зарплата у легионера должна быть не более 1 млн. евро в год, а у наших футболистов – 6 млн. руб. в год. Кроме этого, всем игрокам бонусы по результатам игр. Таким образом, у наших игроков, появится реальная возможность проявить свои способности.
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JTherry
1625575313
чувствую, очередь образуется из легионеров, заигранных за сборные своих стран...) за чей счет банкет? и на легионеров сборных из каких стран рассчитывают "затащить" к нам чинуши в РФС и РПЛ? только вчера Федун в интервью сказал, что практически весь российский футбол содержится на госфинансировании, то есть деньги на легов пойдут из бюджета, то есть на наши налоги... похоже, и леги будут "кондиционные" из стран середины европейского рейтинга, примерно там, где находится наша сборная...
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алдан2014
1625578658
Эти товарищи из РФС предлагающие каждый год новые абсурдные лимиты,вы вообще за развитие футбола в стране переживаете? Такое ощущение у болельщиков,что вы со своим лимитом с ума посходили. Ну какие качественные сборники поедут в нашу рпл? А вот молодых талантов из за границы прохерим
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Arrow10
1625581448
ВОт они там либо совсем уже е*нулись , либо я даже не знаю , под чем РФС сидит , что за отборный такой продукт , что они каждый раз делают просто гениальный вы*ер. Сраная политика и коррупция и футбол добила.
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Рубинище
1625586855
Эти дебилы вкурсе сколько стоит самый дешевый игрок сборной франции или бельгии. и они прямо спят и видят как в рпл играют. или они игроков сборной кипра или мальты на усиление приглашать будут...своих почтальонов хватает
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fedorovi4
1625588626
считаю оптимальным лимит следующим образом сделать ( думаю лимит необходим сейчас ) : 10 легионеров + 15 Россиян в заявке, 8 (7) легионеров + 3 (4) Россиян на поле. среди 10 иностранцев не менее 5 из состава сборных первой двадцатки ФИФА. из 15 Россиян в заявке не менее 5 своих воспитанников. в таком формате есть конкуренция и среди легионеров и среди Россиян, повышается качество иностранцев и имеют шанс свои воспитанники.
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