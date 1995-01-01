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    РБК: в РПЛ обсудят ужесточение критериев отбора легионеров по принципу заигранности за сборные

    РФС и РПЛ в ближайшие годы обсудят различные варианты смены лимита на легионеров.

    «В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран.

    Например, если игрок из определенной страны не проведет определенное количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», – сообщил РБК источник, знакомы с ситуацией.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд. На поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +7721

      САДЫЧОК 19 минут назад

      То , что сейчас происходит-это игра агентов в нашем чемпионате ! Поэтому , чтобы их ликвидировать -нужно отменить лимит .Красной чертой является вымогательство Джикии у Спартака более 3 лямов ! Это показатель днища нашего футбола.

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      Рейтинг: +20262

      slavutiq70 22 минуты назад

      Только вот интересно какие клубы в состояние купить у нас игроков сборных ???Зенит ,ну допустим Спартак с Локо по одному два ,,,а такие как Ростов только и выезжают что ищут не кому особо не известных с учётом что раскроется и в дальнейшем дороже продать,,,

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      Рейтинг: +471

      99-й 31 минуту назад

      Ждем в РПЛ игроков сборной Папуа-Новой Гвинеи, Монголии и Сан-Марино в конце концов

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      Рейтинг: +7721

      САДЫЧОК 36 минут назад

      А , вот это разумно ! Нужно отменить лимит , но и в то же время строго давать разрешение играть не кому попало.

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      Рейтинг: +20262

      slavutiq70 > САДЫЧОК 16 минут назад

      Разумно то разумно ,только вот не в состояние ,наши клубы покупать сильных игроков , просто денег нет на них покупаем весь не от хорошей жизни,,,и что получится что допустим Питер ещё сможет кого то брать а остальные в заднице будут , даже Спартак не потянет покупки нескольких игроков сборной что ж тогда про Ростов и Урал говорить, чемпионат будет предсказуем вообще с первого матча сезона,,,

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      Рейтинг: +7721

      САДЫЧОК > slavutiq70 2 минуты назад

      Не говорится , что игроки сборной - а просто по каким то критерием ( может , чтобы не старые или еще что то )...Зато сразу цена на Джикий и дзюб упадёт и будет возможность играть нормальным игрокам , которым не дают играть Агенты со своими шкурными интересами...

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      Рейтинг: +20800

      bset 38 минут назад

      Заигранные за сборную легионеры в РПЛ уже не поедут. В общем, под названием "заигранные легионеры" примут лимит 1 иностранец + 10 россиян. Потому что максимум по одному игроку клубы смогут себе брать футболиста. Готовьте Дзюбе увеличение зарплаты в 2 раза под такой лимит.

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      Рейтинг: +4754

      Давид59 45 минут назад

      Дурдом!!! Какие нахрен заигранные за сборную леги? У нас таких почти никогда не было. И сейчас почти нет. Если это примут, то Зенит, например, останется без Вендела, Сантоса, Малкома, Дриусси. Будут легионеры из сборных второй сотни рейтинга. Во придумали!

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      Рейтинг: +1099

      vmonomah17 50 минут назад

      К нам и так никто не едет, так теперь и подавно

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      Рейтинг: +3266

      neim 1 час назад

      Давно пора ограничить количество второсортных "людоедов" в РПЛ.

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      Рейтинг: +1116

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Значит, о французах, бразильцах,аргентинцах в нашем чемпионате можно забыть

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      Рейтинг: +8268

      ivany4 1 час назад

      Ну вот и замахали крыльями, имитируя бурную деятельность.))
      Но главная мысль сказанного - в ближайшие годы обсудят! И только. А когда решат и примут соответствующее решение, никому не известно.
      Как всегда - или ишак сдохнет, или падишах умрет, или проблема решится сама собой.)))

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