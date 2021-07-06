РБК: в РПЛ обсудят ужесточение критериев отбора легионеров по принципу заигранности за сборные

РФС и РПЛ в ближайшие годы обсудят различные варианты смены лимита на легионеров.

«В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран.

Например, если игрок из определенной страны не проведет определенное количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», – сообщил РБК источник, знакомы с ситуацией.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд. На поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»