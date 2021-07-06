Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»

Министерство спорта России не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров. Окончательное решение о формате лимита остается за РПЛ и РФС.

«Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным», – сообщили в Минспорта.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд. На поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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