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  • Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»

Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»

6 июля 2021, 11:55
5

Министерство спорта России не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров. Окончательное решение о формате лимита остается за РПЛ и РФС.

«Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным», – сообщили в Минспорта.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд. На поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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Hektor 84
1625562050
Хорошая позиция и нашим и вашим! И мнение на ситуацию, которое отсутствует)))
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NewLife
1625574872
Каким боком тут вообще министерство ? Полнейший бардак в футболе.
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vladimir-7
1625577555
Минспорта: Самое главное никуда не вмешиваться и ничего не делать, наша задача – удержаться в креслах и обеспечить рост личного благополучия.
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derrik2000
1625579052
Енту "лимиту" отменять нужно, а они опять сказку про белого бычка, что, мол, смягчать его... Сколько можно СМЯГЧАТЬ??? За то время, что действует лимит, выросло целое поколение "дыр-дыровцев" - нахлебников с космическими зарплатами и не умеющими НИ**Я ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!!! Не, я, конечно, уверен, что и футбол, и другие виды спорта - отражение тех негативных процессов, которые уже не одно десятилетие происхордят у нас в стране. Но чтобы ПО-СТРАУСИНОМУ, МЕРЗКО И ЦИНИЧНО делать этому миниСТЕРСТВУ вид, что ничего не происходит, а так..., по выражению когда-то премьер-министра Касьянова, когда ему задали вопрос, что будет делать его правительство с проваленными гайдаровскими "реформами", "происходит лёгкая настройка"??? DDD Как говорил блистательный М. М. Жванецкий, "может, что-то в консерватории подправить?"
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Сильвербой
1625590128
Это как с вакцинацией, вроде никто никого не заставляет, но если не сделаешь, можешь сразу в горы уходить!
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