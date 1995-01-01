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    Минспорта РФ: «Решения по ужесточению лимита нет. Не будем вмешиваться, если его ослабят»

    Министерство спорта России не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров. Окончательное решение о формате лимита остается за РПЛ и РФС.

    «Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным», – сообщили в Минспорта.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд. На поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10990

      Hektor 84 1 час назад

      Хорошая позиция и нашим и вашим! И мнение на ситуацию, которое отсутствует)))

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