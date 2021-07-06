Сарри: «Если Жоржиньо выиграет Евро, он станет кандидатом на «Золотой мяч»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может претендовать на «Золотой мяч» в случае победы на Евро-2020.

«Если он выиграет чемпионат Европы, он станет кандидатом на «Золотой мяч». Жоржиньо – утонченный игрок, его не все понимают. С ним все кажется легким – в этом и есть его величие», – сказал Сарри.