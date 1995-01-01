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    Сарри: «Если Жоржиньо выиграет Евро, он станет кандидатом на «Золотой мяч»

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может претендовать на «Золотой мяч» в случае победы на Евро-2020.

    «Если он выиграет чемпионат Европы, он станет кандидатом на «Золотой мяч». Жоржиньо – утонченный игрок, его не все понимают. С ним все кажется легким – в этом и есть его величие», – сказал Сарри.

    • Жоржиньо забил 7 мячей и одал ассист в 27 матчах минувшего сезона АПЛ.
    • Он провел 5 матчей на Евро-2020.
    • Сегодня сборная Италии встретится в полуфинале с Испанией.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +575

      talgatnurzhanov2006 23 минуты назад

      В итоге все равно ЗМ получит Месси или Роналдо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      ilmars 1 час назад

      ага, такие же шансы, тогда, и у Кристенсена

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12470

      Cules2013 1 час назад

      он, вероятно, и так в списке претендентов, где-то на 50-м месте) и победа на Евро Италии ну максимум его продвинет до 20-30 места, т.е. в итоге в шорт-лист он почти со 100% вероятностью не попадёт.

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