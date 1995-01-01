Сарри: «Если Жоржиньо выиграет Евро, он станет кандидатом на «Золотой мяч»

В итоге все равно ЗМ получит Месси или Роналдо)
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может претендовать на «Золотой мяч» в случае победы на Евро-2020.
«Если он выиграет чемпионат Европы, он станет кандидатом на «Золотой мяч». Жоржиньо – утонченный игрок, его не все понимают. С ним все кажется легким – в этом и есть его величие», – сказал Сарри.
- Жоржиньо забил 7 мячей и одал ассист в 27 матчах минувшего сезона АПЛ.
- Он провел 5 матчей на Евро-2020.
- Сегодня сборная Италии встретится в полуфинале с Испанией.