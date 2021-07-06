Энрике: «Сарабия не поможет нам в матче с Италией. Все остальные игроки в хорошей форме»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о состоянии футболистов перед матчем 1/2 финала Евро-2020 с Италией.

«Ляпорт и еще один игрок вчера не тренировались. Это правда. Им нужно было восстановить силы. Они занимались на велотренажере и в целом восстанавливались. Все остальные игроки в хорошей форме. За исключением Сарабии, который не сможет помочь нам в матче с Италией», – сказал Энрике.