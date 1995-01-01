Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Энрике: «Сарабия не поможет нам в матче с Италией. Все остальные игроки в хорошей форме»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о состоянии футболистов перед матчем 1/2 финала Евро-2020 с Италией.

    «Ляпорт и еще один игрок вчера не тренировались. Это правда. Им нужно было восстановить силы. Они занимались на велотренажере и в целом восстанавливались. Все остальные игроки в хорошей форме. За исключением Сарабии, который не сможет помочь нам в матче с Италией», – сказал Энрике.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87131
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66754
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru