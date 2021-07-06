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  • Круговой: «Зенит» смог бы выиграть РПЛ и без легионеров в составе»

Круговой: «Зенит» смог бы выиграть РПЛ и без легионеров в составе»

6 июля 2021, 06:31
13

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты команды.

– В последней встрече прошлого сезона «Зенит» с «Тамбовом» играл полностью российским составом. Если бы он таким был всегда, каким «Зенит» оказался бы в таблице?

– Все равно первым. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров.

– А если остальные с легионерами?

– Кто знает. Но, мне кажется, мы все равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чем-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. И все же мы бы тоже недалеко отстали.

  • «Зенит» стал чемпионом России три года подряд.
  • В прошлом сезоне Круговой сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Круговой: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл с «ПСЖ» в ЛЧ. Проверю свою скорость против Мбаппе»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Круговой Данил
Комментарии (13)
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Аид666
1625540097
мог и вообще без игроков, одним админ ресурсом)
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АртурZaСМ
1625547972
Ага, весь ваш результат делают Вендел, Барриос, Сантос, Ракицкий и Азмун. О чем ты вещаешь?
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GammiD
1625549055
Возможно! с фарм клубами в РПЛ и с Вилковым на острие)))
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xkixerx
1625549839
Ясен пень, смог бы, дело не в легионерах, а в судьях... "А судьи кто?"
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nemolod
1625552299
Весьма спорно!
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mutabor0992
1625554856
Дебил!
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Вомбат
1625555497
Без легионеров Зенит был бы в середине таблицы. А вот если всех легионеров убрать из РПЛ, тогда да, сильнейший состав. Кстати, сейчас состав у Спартака не слабее, чем у Зенита. Пока там есть Крал, Лоршон (которого у нас называют Ларссон), Жиго, Айртон. Да и Понсе не так уж плох.
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житель СПб
1625555964
Задумался - и не смог для себя ответить. Не знаю, на каком месте. То что не в конце таблицы - это точно! Один наш Артем чего стоит! (это полушутя - полусерьезно). А если серьезно - потенциал у молодых игроков Зенита и Зенита-2 есть. но его же надо развивать!?
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rash1959
1625565186
Их там чем окуривают?
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bomilazdeshnii
1625566523
Так уберите легионеров и вперед за новым чемпионством. Честное слово, игрокам бы лучше молчать.
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