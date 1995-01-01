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    Круговой: «Зенит» смог бы выиграть РПЛ и без легионеров в составе»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты команды.

    – В последней встрече прошлого сезона «Зенит» с «Тамбовом» играл полностью российским составом. Если бы он таким был всегда, каким «Зенит» оказался бы в таблице?

    – Все равно первым. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров.

    – А если остальные с легионерами?

    – Кто знает. Но, мне кажется, мы все равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чем-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. И все же мы бы тоже недалеко отстали.

    • «Зенит» стал чемпионом России три года подряд.
    • В прошлом сезоне Круговой сделал 3 ассиста в 24 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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