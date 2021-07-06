Круговой: «Зенит» смог бы выиграть РПЛ и без легионеров в составе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты команды.

– В последней встрече прошлого сезона «Зенит» с «Тамбовом» играл полностью российским составом. Если бы он таким был всегда, каким «Зенит» оказался бы в таблице?

– Все равно первым. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров.

– А если остальные с легионерами?

– Кто знает. Но, мне кажется, мы все равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чем-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. И все же мы бы тоже недалеко отстали.

«Зенит» стал чемпионом России три года подряд.

В прошлом сезоне Круговой сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Круговой: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл с «ПСЖ» в ЛЧ. Проверю свою скорость против Мбаппе»