Круговой: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл с «ПСЖ» в ЛЧ. Проверю свою скорость против Мбаппе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил желание встретиться с «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2021/22.
– В Лиге чемпионов «Зенит» в третьей корзине. Это значит, что, скорее всего, окажется в группе сразу с двумя грандами.
– Тем интереснее! Я хочу, чтобы нам «ПСЖ» достался.
– Почему?
– Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость.
– Если итог этих забегов окажется не вашу пользу?
– Значит, мне точно будет над чем поработать.
– А если в вашу?
– Значит, меня надо брать в «ПСЖ» (смеется).
Источник: «Матч ТВ»