Круговой: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл с «ПСЖ» в ЛЧ. Проверю свою скорость против Мбаппе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил желание встретиться с «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

– В Лиге чемпионов «Зенит» в третьей корзине. Это значит, что, скорее всего, окажется в группе сразу с двумя грандами.

– Тем интереснее! Я хочу, чтобы нам «ПСЖ» достался.

– Почему?

– Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость.

– Если итог этих забегов окажется не вашу пользу?

– Значит, мне точно будет над чем поработать.

– А если в вашу?

– Значит, меня надо брать в «ПСЖ» (смеется).