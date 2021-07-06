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  • Круговой: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл с «ПСЖ» в ЛЧ. Проверю свою скорость против Мбаппе»

Круговой: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл с «ПСЖ» в ЛЧ. Проверю свою скорость против Мбаппе»

6 июля 2021, 00:34
6

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил желание встретиться с «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

– В Лиге чемпионов «Зенит» в третьей корзине. Это значит, что, скорее всего, окажется в группе сразу с двумя грандами.

– Тем интереснее! Я хочу, чтобы нам «ПСЖ» достался.

– Почему?

– Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость.

– Если итог этих забегов окажется не вашу пользу?

– Значит, мне точно будет над чем поработать.

– А если в вашу?

– Значит, меня надо брать в «ПСЖ» (смеется).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит ПСЖ Круговой Данил Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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Ellesar North
1625524152
ну любят по со сать наши в лч
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Roberto_01
1625551529
лфл галимый, тебе до Мбапе как раком до горы!
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R_a_i_n
1625552911
Респиратор одень, а то пылью дышать
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Вомбат
1625554722
Да кто ж тебя выпустит против Мбаппе? Для Семака ты слшком молод. Он на один фланг Сантоса отрядит, на другом Караваев играть будет. А в центре оборону зацементируют Ракицкий, Ловрен и Чистяков. Так зацементируют, что и сами себе забьют и сопернику помогут. А то что любой скоростной защитник при условии персональной опеки сводит эффективность Мбаппе к нулю, этого Семак не знает и никогда не узнает.
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Жуков А
1626719979
это полный пи..ц. Он думает что в футболе только бегать надо
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