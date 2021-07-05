Metaratings: «Спартак» отказал нескольким клубам РПЛ в аренде Игнатова

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не покинет московскую команду этим летом.

По информации Metaratings, несколько клубов РПЛ пытались арендовать 21-летнего футболиста, но получили отказ.

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на хавбека, а он сам намерен побороться за место в основном составе.