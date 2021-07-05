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    Metaratings: «Спартак» отказал нескольким клубам РПЛ в аренде Игнатова

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не покинет московскую команду этим летом.

    По информации Metaratings, несколько клубов РПЛ пытались арендовать 21-летнего футболиста, но получили отказ.

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на хавбека, а он сам намерен побороться за место в основном составе.

    • Рыночная стоимость Игнатова – 750 тысяч евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Игрок провел 16 матчей за главную команду «Спартака» и забил 1 гол.

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    Источник: Metaratings

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    05.07.2021 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15680

      derrik2000 1 час назад

      Какая аренда???
      Парень уже готовый игрок основы!

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